芝商所：原油與農作物價格關連遭破壞　背後原因...

OPEC+組織宣布減產100萬桶/日，令市場始料未及。原油價格隨之單日攀升5%，但價格上漲的並不只是原油。汽油和超低硫柴油(以前稱為取暖油)價格上漲3%，而玉米、小麥、大豆和豆油價格亦上漲1至2%。

多年來的資料清楚顯示，農作物價格與原油價格密切相關。在將農作物價格和WTI價格並排比較時，這一相關性顯而易見。聯繫似乎非常緊密，但近期原油和農作物卻在拉開價差，尤其是原油與玉米、大豆之間的價差，原油與豆油之間的價差次之。原油價格在2022年6月底至2023年3月底期間穩步下跌。相比之下，玉米、大豆和豆油價格的跌幅並未如此顯著。

很難將上述差異悉數歸因於俄烏戰爭，因為這場戰爭對小麥市場的影響最大，黑海地區的小麥出口量達到全球產量的7.5%，近乎小麥第二出口國美國的3倍。黑海地區的玉米出口量約佔全球產量的3%，不及各佔全球產量6%的美國和南美洲(巴西+阿根廷)。同時，俄羅斯和烏克蘭的大豆出口可以忽略不計，但兩國在葵花籽油出口量方面佔據重要地位，這可能對豆油價格產生間接影響。

汽油和柴油價格的走勢能更好地解釋農作物與WTI之間的價差情況。由於煉油廠受制約因素所限，相較於原油價格，這兩種產品的價格急劇拉高。可以說，部分制約因素與戰爭有關：俄羅斯能較為輕易地出口原油，且價格低於全球基準，但要出口同等量級的精煉產品較為困難。雖然俄羅斯原油供應充足，使市場的原油庫存水準一反常態地居於高位(至少在OPEC+組織減產之前是如此)，但汽油和柴油庫存水準卻一反常態地低。這進而導致原油和原油產品之間的裂解價差遠超歷史標準。

或許不足為奇的是，較之原油，原油產品與農作物價格的聯繫要緊密得多。農作物和原油產品價格之間的聯繫之所以更緊密，可能有兩個主要原因：

1) 農業屬於能源密集型行業，農民耕種、收割、運輸農作物，所用的機械都由汽油和柴油而非原油供能。

2) 汽油和柴油的最終混合物中添加了用玉米生產的乙醇和用大豆生產的生物柴油。

因此，與原油本身相比，玉米、大豆、豆油價格與汽油、超低硫柴油價格之間的聯繫似乎密切得多。小麥與原油產品價格之間的聯繫也十分密切。此外，過去三個季度農作物價格之所以未與原油價格同步下跌，也許可以用原油產品與原油之間的近期價差來解釋。

芝商所資深經濟學家及執行董事 Erik Norland