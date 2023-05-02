道指期貨跌72點　比特幣升1.4%

美匯指數報101.935；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9517；美元兌日圓報137.54；歐元處1.0976；英鎊報1.2478。金價報1,980.68美元。油價微跌，布油報79.20美元，紐油處75.49美元。比特幣升1.44%至28,105美元。道指期貨跌72點。

焦點數據：

16:30 香港本地生產總值

17:00 歐元區4月消費物價指數

22:00 美國3月耐用品訂單

22:00 美國3月工廠訂單

22:00 美國3月JOLTS職位空缺

恒生指數全日收報19,933點，升39點或0.2%，主板成交754.56億港元。

-澳門承建商恆宇集團挫近9成後停牌，待刊發通告。

香港經濟：

●IMF下調本港今年經濟增長預測至3.5%

●星之谷：倘聯儲局本周加息，港銀或會跟隨上調P息。

銀行股放榜：

●滙豐首季稅前盈利升2倍，派息0.1美元，股價飆4.4%。

●祈耀年：美國地區銀行事件不會對銀行體系帶來系統性問題。

●滙豐香港稅前利潤58.49億美元，按年增長逾倍。

●渣打：銀行體系結餘不會「歸零」，聯匯沒理由改變。

●星展集團首季多賺43% 受惠淨息差擴大。

外地經濟：

●澳洲央行意外加息0.25厘，澳元抽升逾1%。

●拜登據報提名傑斐遜出任聯儲局副主席。

銀行業危機：

●IMF總裁：銀行業噩夢未完，恐暴露更多脆弱性。

●摩通CEO戴蒙：美國地區銀行危機基本結束。

企業消息：

●人類冇得撈？IBM暫停招聘，7,800個職位料由AI取代。

●環境艱難勒緊褲頭！大摩傳第二季裁員3,000人。

●Meta擬再發行債券，集資663億元。

●減完又加！Tesla上調兩車型美國及中國售價。