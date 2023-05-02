道指期貨跌72點 比特幣升1.4%
2023年05月02日 16:16
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美匯指數報101.935；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9517；美元兌日圓報137.54；歐元處1.0976；英鎊報1.2478。金價報1,980.68美元。油價微跌，布油報79.20美元，紐油處75.49美元。比特幣升1.44%至28,105美元。道指期貨跌72點。
焦點數據：
16:30 香港本地生產總值
17:00 歐元區4月消費物價指數
22:00 美國3月耐用品訂單
22:00 美國3月工廠訂單
22:00 美國3月JOLTS職位空缺
恒生指數全日收報19,933點，升39點或0.2%，主板成交754.56億港元。
-澳門承建商恆宇集團挫近9成後停牌，待刊發通告。
香港經濟：
●IMF下調本港今年經濟增長預測至3.5%
●星之谷：倘聯儲局本周加息，港銀或會跟隨上調P息。
銀行股放榜：
●滙豐首季稅前盈利升2倍，派息0.1美元，股價飆4.4%。
●祈耀年：美國地區銀行事件不會對銀行體系帶來系統性問題。
●滙豐香港稅前利潤58.49億美元，按年增長逾倍。
●渣打：銀行體系結餘不會「歸零」，聯匯沒理由改變。
●星展集團首季多賺43% 受惠淨息差擴大。
外地經濟：
●澳洲央行意外加息0.25厘，澳元抽升逾1%。
●拜登據報提名傑斐遜出任聯儲局副主席。
銀行業危機：
●IMF總裁：銀行業噩夢未完，恐暴露更多脆弱性。
●摩通CEO戴蒙：美國地區銀行危機基本結束。
企業消息：
●人類冇得撈？IBM暫停招聘，7,800個職位料由AI取代。
●環境艱難勒緊褲頭！大摩傳第二季裁員3,000人。
●Meta擬再發行債券，集資663億元。
●減完又加！Tesla上調兩車型美國及中國售價。