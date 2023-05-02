【產經直播】港股「五窮月」點部署？
2023年05月02日 16:33
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銀行業危機稍降溫，摩根大通以約826億港元，接管第一共和銀行，摩通行政總裁亦表示美國地區銀行危機基本結束，但隔晚美股仍下跌，適逢本周有聯儲局議息會議，市場料高機率加息0.25厘，種種因素如何左右美股、港股的格局？
至於港股，長假期後二萬關亦得而復失，恒指周二（2日）高開228點後，最多升391點，高見20,286點後缺乏承接，最終收市升39點，報19,933點，踏入「五窮月」，港股部署策略應係點？買貨定沽貨？
受市場關注的滙豐(00005)，周二(2日)中午公布本年度第一季業績，截至今年3月底止，列帳基準稅前盈利為128.86億美元，按年升2.1倍，遠好過市場預期，並派發第1次股息每股0.1美元，同時擬進行最多20億美元股份回購，績後股價做好升逾4%，呢份業績最大亮點喺邊？股價上望幾多？
內地車企陸續公布4月交付量，而「造車新勢力」中理想(02015)表現最佳，上月交付量按年增逾5倍，共交付25,681輛車，收市靠穩。而龍頭比亞迪(01211)4月新能源車銷量按年升逾98%，而今年首4個月銷量亦按年升94%，雖然股價今日(2日)偏軟，但車企交付量及銷量齊齊大增，加上市場對減價戰的憂慮稍退，汽車板塊有望轉好？
另一方面，上季業績倒退的兗礦能源(01171)，股價周二（2日）即應聲下跌，盤中曾一度跌最多逾7%，煤炭股前景係咪難言向好？跌咁多有貨要先沽為妙？
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