【產經直播】港股「五窮月」點部署？

銀行業危機稍降溫，摩根大通以約826億港元，接管第一共和銀行，摩通行政總裁亦表示美國地區銀行危機基本結束，但隔晚美股仍下跌，適逢本周有聯儲局議息會議，市場料高機率加息0.25厘，種種因素如何左右美股、港股的格局？

至於港股，長假期後二萬關亦得而復失，恒指周二（2日）高開228點後，最多升391點，高見20,286點後缺乏承接，最終收市升39點，報19,933點，踏入「五窮月」，港股部署策略應係點？買貨定沽貨？

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