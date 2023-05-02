畢馬威：首季亞洲區風投交易1773宗　中國前景樂觀

畢馬威最新發表的《風投脈搏》2023年第一季度報告，亞洲區內獲得風投支持的企業完成1,773宗交易，融資額共135億美元。2023年首季中國的風險投資總額為74億美元，風險投資活動在下半季隨着新冠疫情減弱而有所回升。

2023年第一季，亞洲對替代能源和電動汽車的風險投資需求仍然殷切，中國內地和香港主導區內最大規模的交易，包括電動汽車製造商極氪融資7.5億美元、太陽能技術公司江蘇中潤光能科技融資4.42 億美元、化石燃料脫碳公司怡斯萊融資4億美元及聯合飛機融資2.9億美元。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮表示，電動汽車、替代能源、綠色科技領域目前仍然在亞洲表現良好。由於這些領域發展勢頭向好並具吸引力，投資者都希望參與其中。另一個目前備受關注的領域是人工智能，不僅是消費者應用科技，還包括那些能夠活生生展現深科技的解決方案──這是一個令人非常期待的領域。

畢馬威中國合夥人史韡表示，中國風險投資在今年第一季度的後半段有所回暖，但交易量大致維持較低水平。現在看到風險投資活動重新變得活躍，即使交易量未有大幅提升，但已展示了樂觀的迹象。生物技術和生命科學是風投活動近期較為活躍的新領域，在今年第二季度值得關注。

畢馬威指出，雖然亞洲2023年第一季IPO活動偏淡，但香港增設新的上市規則第18C章有望重振市場的關注度。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，投資者對人工智能、機器人技術、替代能源、農業技術和其他類似領域的初創企業興趣日增，港交所近期新增為相關企業而設的上市制度第18C章可謂恰逢其時，或有助推動今年餘下時間的IPO活動。