AI教父離開Google　警告「聊天機械人都幾得人驚」

外媒報道，被譽為「AI教父」的欣頓(Geoffrey Hinton)近日接受外媒訪問時透露，在4月辭去Google的工作，並對人工智能(AI)帶來的潛在風險作出警告，又表示對自己的工作感到後悔。

欣頓指，在該領域取得的進步「對社會和人類構成深遠的風險」，並指科技巨頭之間的競爭正以危險速度推動新AI技術，危及工作並傳播錯誤訊息。

他指，有些AI聊天機械人的危險程度都「幾得人驚」。「目前據我所知，他們不比我們聰明，但我認為他們很快就會。」他又稱，難以看出如何能阻止壞人利用AI來做壞事。

欣頓指，聊天機械人可能很快就會超越人腦所掌握的訊息水平。他表示，現在所見的是GPT-4之類的東西，其擁有的一般知識量遠遠超過人類。在推理方面，它沒有那麼好，但它已經做到簡單的推理。「鑑於發展速度，我們預計其功能很快會改善，所以需要擔心這一點。」

他認為，AI系統在某些方面正在超越人類智能，因為它們分析的數據量很大。他提醒，AI「帶走了苦差」，但「帶走的可能不止於此」。這位科學家又警告，AI可能會傳播錯誤訊息，普通人將無法再知道甚麼是真實的。

此外，欣頓承認年齡是影響他離開這家公司的決定，他表示，「我75歲了，是時候退休了。」