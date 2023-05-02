美國景氣低迷利率高企　傳投行巨擘再裁員3000人

美國利率上升、經濟前景利淡，企業融資需求下降，股市氣氛轉弱，投資銀行業景氣低迷。消息指，美資大行摩根士丹利擬再進行裁員，料6月底前裁減3,000個職位，約相等於全球員工數目的約3.65%，又或是財富管理業務以外全球員工數目的約5%。

去年12月，又稱「大摩」的摩根士丹利進行本輪第一度裁員，裁減約2%員工，即約1,600個職位；今次裁員消息若屬實，即為過去不到半年來第二度裁員，除財富管理部門外，各大部門均進行裁員，當中以投行和證券部門影響最大。

事實上，大摩首財季利潤較去年同期下跌，營收總額下降近2%至145億美元；因交易量減少，致併購諮詢業務急挫32%，股票承銷及債券發行業務亦受壓，投資銀行部門收入大減24%。在銀行手續費收入呆滯，以及區域性銀行倒閉對行業造成打擊，經營環境更顯波動。

上月該企行政總裁James Gorman便稱，承銷和兼併活動持續低迷，預計下半年或明年前不會出現反彈；而首席財務官Sharon Yeshaya則稱，由於通脹上升、市場廣泛不穩定，管理成本已成當務之急。

事實上，投行裁員不只大摩，今年1月高盛裁減約3,200個職位；基金管理公司Lazard宣布擬將裁員10%；另花旗亦稱會調整投行人手。

回說美國的區域性銀行倒閉事件，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃認為，利率快速上升暴露了銀行業的脆弱性，並補充痛苦可能還未結束，銀行業將暴露更多脆弱性，銀行業需要警惕額外風險；又稱投資者擔心未來可能會出現更多戲劇性事件。

不過，剛確認接受美國第一共和銀行(FRB)的摩根大通，其行政總裁戴蒙相信，美國地區銀行倒閉已接近尾聲，希望隨着今次收購有助讓一切穩定下來；又指大部分美國地區銀行上周公布季度業績時顯示存款經已穩定下來，盈利仍然相對穩健，惟承認事件後銀行的貸款活動可能在一段時間內受到影響。