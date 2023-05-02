原訟法庭禁曾靜怡郭詩樂將資產調離香港

原訟法庭向曾靜怡及郭詩樂頒發臨時強制令，禁止兩人將涉嫌就I.T Limited(I.T)股份進行的內幕交易所涉及價值高達824.6496萬元的資產調離香港，包括不得出售他們的物業。有關法律程序由香港證監會展開，涉嫌內幕交易活動的調查仍在進行中。

證監會指稱，曾靜怡與其友人郭詩樂分享她在某投資銀行任職經理期間獲得關於I.T私有化的內幕消息。兩人其後遂利用相關內幕消息買賣I.T股份，並於2020年10月及11月透過郭的證券帳戶買入284.4萬股I.T股份。他們在I.T於2020年12月公布私有化建議後，隨即出售相關股份，從中獲利412.3248萬元。

曾靜怡及郭詩樂均已離港，並已採取行動將他們的資產調離香港。鑑於存在明顯的資產耗散風險，證監會認為取得凍結令乃屬必要，以防止曾氏及郭氏進一步將包括交易產生的涉嫌非法收益在內的資產調離香港，並在兩人被裁斷須對內幕交易承擔法律責任時，確保法庭及／或市場失當行為審裁處日後發出的任何命令均得以履行。

據證監會持牌人牌照記錄，曾靜怡一度為摩根士丹利亞洲證券交易代表。摩根士丹利亞洲則為I.T.私有化要約人的財務顧問。