屯門移民盤又蝕讓　兩房售398萬4年貶7%

市場再有移民盤低價損手急讓，屯門康麗花園兩房單位，原業主移民急售，僅以398萬元沽出，屬屋苑今年最低價成交，持貨約4年帳面虧蝕約32萬元或約7.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智指出，柴灣杏花邨10座低層5室，實用面積約508方呎，三房間隔，望內園景，以721萬元成交，呎價約14,193元。原業主於1995年12月以242萬元購入物業，是次轉手獲利約479萬元，升值約1.98倍。

●美聯佘錦驊稱，筲箕灣居屋東欣苑A座中層1室，實用面積約212方呎，以190萬元未補價第二市場價售出，呎價約8,962元。原業主於1999年2月份以約41.8萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約148.2萬元，物業升值約3.55倍。

●中原李百達表示，西灣河港島‧東18高層C室，實用面積約531方呎，三房間隔，以800萬元易手，呎價約15,066元。原業主於2015年以768萬元買入單位，持貨8年帳面獲利32萬元，升值約4.2%。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園9座低層D室，實用面積約945方呎，三房間隔，微減約2%，以約1,353萬元成交，呎價約14,317元。原業主於2010年5月以770萬元購入上址，持貨13年帳面獲利583萬元，期間升值約76%。

－－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍屋苑上月全月錄17宗成交，按月跌約35%，其中泓景臺佔4宗，平均實用呎價約17,552元。屋苑3座中層H室，實用面積約482方呎，兩房間隔，上月初以940萬元放售，調整至880萬元即獲洽購，最終以872萬元成交，呎價約18,091元。原業主於2020年2月以848萬元入市，持貨滿3年帳面僅獲利24萬元或約2.8%，扣除使費料損手離場。

●中原任展雄稱，長沙灣新居屋凱樂苑A座中低層15室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價475萬元，以473.8萬元易手，呎價約12,118元，新買家為外區白居二客。原業主於2019年4月以約269萬元入市，持貨4年帳面獲利204.8萬元，單位升值約76%。

●美聯潘鎮煒表示，長沙灣昇悅居7座極高層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，減價12萬元，以888萬元沽出，呎價約18,085元。原業主於2010年3月以360萬元購入單位，持貨逾13年帳面獲利528萬元，單位升值約1.46倍。

●利嘉閣李嘉輝稱，鑽石山居屋龍蟠苑A座中層5室，實用面積約340方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價約460萬元，累減約13.2萬元，以約446.8萬元成交，呎價約13,141元。

－－－－－－

新界區

●中原曾展鵬表示，沙田全輝中心A座低層10室，實用面積約295方呎，兩房間隔，4月初放盤叫價約398萬元，累減20萬元，以378萬元易手，呎價約12,814元。原業主於2004年以65萬元入市上址，持貨19年帳面獲利313萬元，升值約4.8倍。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑R座中層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，放盤兩個半月，以未補價第二市場價550萬元零議價沽出，呎價約10,597元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍溱岸8號5座低層B室，實用面積約936方呎，三房間隔望河景，叫價1,720萬元，減價70萬元，以1,650萬元沽出，呎價約17,628元。原業主於2012年7月以約918萬元購入上址，持貨11年多帳面獲利732萬元，單位升值約80%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區4月錄約91宗二手成交，按月跌約14%，其中新港城佔約13宗，屋苑C座高層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，開價約720萬元，議價後以682萬元易手，呎價約13,918元。原業主於2014年以475萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約207萬元，單位升值43.6%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋富寶花園6座高層D室，實用面積約583方呎，三房間隔，原業主叫價420萬元，放盤1個月微減2萬元，以418萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,170元。原業主早於1993年8月以100萬元買入單位，持貨30年帳面獲利318萬元。

●中原徐家倫稱，大埔天鑽11座中層H室，實用面積約746方呎，三房間隔，開價約1,080萬元，議價後以1,030萬元易手，呎價約13,807元。原業主於2019年以約917.9萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約112.1萬元。

●中原梁建禮表示，大埔帝欣苑1期21座中層C室，實用面積約986方呎，三房連套房間隔，開價約1,080萬元，連車位以1,035萬元易手，呎價約10,497元。

●中原陳耀榮稱，荃灣怡景園錄5月首宗成交，為1座頂層連天台戶，實用面積約545方呎，三房間隔，開價899萬元，議價後以800萬元成交，呎價約14,679元。原業主於1997年以444.8萬元買入單位，持貨26年帳面獲利355.2萬元，單位升值約80%。荃灣區4月錄約96宗二手買賣成交，按月下跌約33%。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青雅苑低層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原開價610萬元，減價後以518萬已補價自由市場價易手，呎價約11,693元。

●利嘉閣劉俊傑表示，東涌東堤灣畔7座中層F室，實用面積約592方呎，兩房間隔，以728萬元成交，呎價約12,297元。原業主於1999年以256.6萬元購入上址，持貨約24年帳面獲利約471.4萬元，物業升值約1.8倍。

●中原林溢斌表示，東涌居屋裕東苑A座高層15室，實用面積約426方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價約298萬元，減至280萬元沽出，呎價約6,573元。原業主於1997年以約62萬元買入單位，自住26年轉售，帳面獲利218萬元，單位升值約3.5倍。

●中原鍾宏遠稱，屯門康麗花園1座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，業主移民急售，以398萬元沽出，呎價約10,964元，低市價約5%，並為屋苑今年最低價成交。原業主於2019年7月以430萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕約32萬元，單位貶值約7.4%。

●中原陳家富稱，屯門錦暉花園3座低層B室，實用面積約573方呎，三房連套房間隔，叫價530萬元，以515萬元承接，呎價約8,988元。原業主於2016年12月以415萬元購入單位，持貨6年多帳面獲利100萬元，升值約24%。

●中原羅偉蓮表示，元朗錦綉花園河北11街雙號屋，實用面積約890方呎，開價約1,590萬元，議價後以1,180萬元沽出，呎價約13,258元。原業主於2002年以220萬元買入上址，持貨約21年帳面獲利約960萬元，升值約4.4倍。

●中原何家樂表示，天水圍居屋天頌苑O座低層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價410萬元，放盤一個月，減價後獲白居二客以369.88萬元承接，呎價約6,154元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑G座高層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價20萬元，未補價第二市場成交價438萬元，呎價約6,738元。

●中原伍錦基稱，將軍澳東港城2座高層A室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，2月開價938萬元，議價後以910萬元成交，重上去年8月三房價水平，呎價約14,607元。原業主於1998年3月以440萬元購入單位，持貨25年帳面獲利470萬元，升值約1.07倍。

－－－－－－