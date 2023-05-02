發展商急套現 大埔新盤連環推出
2023年05月02日 21:59
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市場焦點新盤密鑼緊鼓籌備次輪銷售，大埔白石角項目第2A期推售步伐如火如荼之際，迅速公布新一期將緊接推出。發展商透露，項目第2B期最快周末上載樓書。整體一手市場於周二(2日)暫錄約12宗成交。
●白石角University Hill第2A期次輪銷售收逾1萬票
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，次輪銷售已於周二(2日)晚上8時截票。據悉，核數仍在進行中，初步點算收到逾1萬個購樓意向登記，按周四(4日)次輪銷售以價單形式發售單位191伙計，超額認購逾51倍。次輪銷售另有25伙則會招標推出。
●白石角University Hill第2B期最快周末上樓書
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期的布局圖及戶型資料於周二(2日)曝光。新地代理總經理胡致遠表示，部署本周末上載樓書，短期內開價。
他續指，新一期定價會考慮景觀因素及參考2A期，絕對有加價空間。項目第2B期由5座住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用約210至約770方呎，兩房間隔佔整體標準戶約62%。另設連花園、連平台及天台特色戶。
●何文田128 WATERLOO指定單位送贈40萬元家居優惠
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周二(2日)公布為指定單位的買家送贈價值40萬元的「星級家居禮券」優惠。發展商表示，指定單位包括5樓F室、8樓F室、10樓F室、11樓F室、10樓G室及11樓G室，買家採用120天、128天或360天現金優惠付款計劃，即可獲得上述優惠。
●西南九龍匯璽低座三房戶4,000萬元重新沽出
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽，周二(2日)以4,000萬元重新沽出一伙低座三房單位。上述為星鑽匯的6樓A室，實用面積1,663方呎，採三房連工作間間隔，設私人升降機大堂，最新成交呎價約24,053元。資料顯示，該單位原本於2019年9月以3,848.08萬元售出，期後於去年6月終止交易，現時重新再賣出。
●元朗雨後周六賣75伙
星星地產旗下元朗雨後，周二(2日)上載最新銷售安排，落實周六(6日)展開新一輪銷售，分別以價單形式出售75伙，另會招標發售1伙頂層特色戶，共發售76伙。
上述價單發售單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價由420.53萬元起。而將招標單位為26樓D室，實用面積909方呎，連109方呎平台及803方呎天台。招標期由5月2日至今年7月31日。資料顯示，該盤提供335伙，今年3月開售至今累沽約151伙，套現逾9億元。
●大埔白石角嘉熙三房呎價約16,078元
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，最新沽出2座2樓B室，為實用面積816方呎的三房連儲物室單位，成交價1,312萬元，呎價約16,078元。
●屯門御海灣II平台戶售940萬元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，周二(5日)透過招標售出1座3樓J室，實用面積433方呎兩房戶，連277方呎平台，成交價940萬元，呎價約21,709元。 買家採用360日付款計劃，享有相等於樓價4%的特別現金回贈、相等於樓價的 9%印花稅直送及提前付清樓價現金回贈。
●將軍澳海茵莊園兩房852萬元沽
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園周二(2日)連沽3伙，成交價由465.6萬至855.3萬元，共涉2,173.6萬元。其中，2座22樓A8室，實用面積406方呎，兩房連儲物房間隔，成交價852.7萬元，呎價為21,002元。