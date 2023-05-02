發展商急套現　大埔新盤連環推出

市場焦點新盤密鑼緊鼓籌備次輪銷售，大埔白石角項目第2A期推售步伐如火如荼之際，迅速公布新一期將緊接推出。發展商透露，項目第2B期最快周末上載樓書。整體一手市場於周二(2日)暫錄約12宗成交。

●白石角University Hill第2A期次輪銷售收逾1萬票

●白石角University Hill第2B期最快周末上樓書

他續指，新一期定價會考慮景觀因素及參考2A期，絕對有加價空間。項目第2B期由5座住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用約210至約770方呎，兩房間隔佔整體標準戶約62%。另設連花園、連平台及天台特色戶。

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●元朗雨後周六賣75伙

星星地產旗下元朗雨後，周二(2日)上載最新銷售安排，落實周六(6日)展開新一輪銷售，分別以價單形式出售75伙，另會招標發售1伙頂層特色戶，共發售76伙。

上述價單發售單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價由420.53萬元起。而將招標單位為26樓D室，實用面積909方呎，連109方呎平台及803方呎天台。招標期由5月2日至今年7月31日。資料顯示，該盤提供335伙，今年3月開售至今累沽約151伙，套現逾9億元。

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