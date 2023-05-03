陳錦興：海爾智家盈利有望加快增長

海爾智家公布，截至3月底止第一季度報告，按中國會計準則，實現營業收入650.7億元人民幣(下同)，按年增加8%；歸屬股東淨利潤39.71億元，增長12.6%，而扣除非經常性損益的淨利潤為約37億元，按年增長16%，每股盈利43分。經營現金流為13.5億元，按年增18%。整體上，首季業績勝預期。

持續擴展線上線下渠道

海外市場方面，首季海外業務收入增長11.3%。歐美市場正深化高端轉型，推出高端冰箱及洗碗機等；此外，加強「一帶一路」國家的供應鏈布局，滿足埃及、北非、中東等市場需求，加速公司在中東非市場發展，成效不俗。

海爾智家首季整體毛利率保持平穩，預期受惠全球通脹回軟，今年毛利率可望改善。公司今年開局不俗，隨着內地復甦轉強及海外需求回升，其盈利增速有望重拾雙位數，將可推動股價追落後，建議可於24.8港元以下吸納，上望阻力位28.5港元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)