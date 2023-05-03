陳錦興：海爾智家盈利有望加快增長
2023年05月03日 07:00
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4月港股反覆調整，投資信心有待恢復，資金聚焦公布季度業績企業。海爾智家(06690)年內股價跑輸大市，反映市場對其出口表現有疑慮。然而，其首季業績顯示，收入及盈利表現均不俗，有助推動股價追落後，短線可重新關注。
海爾智家公布，截至3月底止第一季度報告，按中國會計準則，實現營業收入650.7億元人民幣(下同)，按年增加8%；歸屬股東淨利潤39.71億元，增長12.6%，而扣除非經常性損益的淨利潤為約37億元，按年增長16%，每股盈利43分。經營現金流為13.5億元，按年增18%。整體上，首季業績勝預期。
持續擴展線上線下渠道
期內，內地主要家電業務收入增長超過8%，公司家電整體零售額份額，佔中國家電市場約28.1%，按年提升1.4個百分點。此外，海爾智家續拓分銷渠道，線下渠道新增觸點超過300家；線上渠道亦強化在抖音、快手(01024)、小紅書等內容電商布局。
海外市場方面，首季海外業務收入增長11.3%。歐美市場正深化高端轉型，推出高端冰箱及洗碗機等；此外，加強「一帶一路」國家的供應鏈布局，滿足埃及、北非、中東等市場需求，加速公司在中東非市場發展，成效不俗。
海爾智家首季整體毛利率保持平穩，預期受惠全球通脹回軟，今年毛利率可望改善。公司今年開局不俗，隨着內地復甦轉強及海外需求回升，其盈利增速有望重拾雙位數，將可推動股價追落後，建議可於24.8港元以下吸納，上望阻力位28.5港元。
英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)