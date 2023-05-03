道指跌367點 油價重挫5%
2023年05月03日 08:52
東網電視更多新聞短片
●踏入亞洲時段，美匯指數報101.86；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9325；美元兌日圓處136.44；歐元報1.0102，英鎊報1.2483。現貨金價處2,016美元。布油報75.26美元，紐油報71.58美元。比特幣跌0.5%，報2.85萬美元。道指期貨升25點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾200點。
●道指收市報33,684點，跌367點，跌幅1.08%。標指收報4,119點，跌48點或1.16%。納指收報12,080點，跌132點或1.08%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,662點，跌271點。
●紐約期金升逾1%，重上2000美元。
●紐約期油收報每桶71.66美元，跌4美元，跌幅5.3%。
●美國3月耐用品訂單按月增長3.2%。
●百勝中國首季淨利潤增長1.89倍。
●滙控季績佳 中國平安仍稱擔憂 理由係乜？
●【儲定貨？】蘇丹內戰波及供應鏈 可樂恐半年後斷貨
●台積電最先進3納米晶片 因為一個原因或滯銷
●傳俄國收入增 擬購人民幣補充外匯儲備
●馬國檢討前政府5G計劃 華為有望競標
●發展商急套現 大埔新盤連環推出
●東方日報B1：滙控首季多賺兩倍 復派季息
●【東方日報產評】世界中心向東移 亞洲迎接新紀元