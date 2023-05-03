道指跌367點　油價重挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.86；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9325；美元兌日圓處136.44；歐元報1.0102，英鎊報1.2483。現貨金價處2,016美元。布油報75.26美元，紐油報71.58美元。比特幣跌0.5%，報2.85萬美元。道指期貨升25點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾200點。

●道指收市報33,684點，跌367點，跌幅1.08%。標指收報4,119點，跌48點或1.16%。納指收報12,080點，跌132點或1.08%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,662點，跌271點。

●紐約期金升逾1%，重上2000美元。

●紐約期油收報每桶71.66美元，跌4美元，跌幅5.3%。

●美國3月耐用品訂單按月增長3.2%。

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