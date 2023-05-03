美國多名議員籲暫停加息　免破壞就業市場及損害經濟

外媒報道，由幾位知名民主黨議員領導的一個小組，呼籲美國聯儲局停止加息，以免對經濟造成太大損害。

美國民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)、眾議員Pramila Jayapal以及眾議員Brendan Boyle為首的10名參議員和眾議員，周一(1日)致函聯儲局主席鮑威爾，對聯儲局貨幣政策戰略及其「可能令數以百萬計美國人失業」表達擔憂。

議員們呼籲聯儲局暫停加息，以「尊重」其雙重使命，並「避免製造一場破壞就業和壓垮小企業的衰退」。他們指出，雖然不質疑聯儲局的政策獨立性，但相信繼續加息，將放棄聯儲局實現最大就業及價格穩定的雙重使命，並且忽視小企業和就業家庭，令他們陷入困境。

議員們表示，美國硅谷銀行(SVB)和Signature Bank在3月出事，加上聯儲局較早前加息的滯後影響，也使美國經濟更容易受到聯儲局過度反應的影響。他們又引用9個月以來最低的按年消費物價指數(CPI)、強韌的勞工市場和3.5%的失業率，包括有紀錄以來最低的美國黑人失業率，證明沒有必要進一步加息。