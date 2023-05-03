AMD首季收入挫9%　受累電腦晶片銷售插水

美國晶片大廠超微半導體(AMD)首季業績出爐，收入53.53億美元，按年下跌9%，勝預期的53億美元；虧損1.39億美元，去年同期錄盈利7.86億美元；經調整每股虧損60美仙，按年下跌47%，高於預期的56美仙；經調整毛利率50%。AMD周二(2日)股價在市後延長交易時段挫6.47%，報84.09美元。

AMD多個業務表現欠佳，數據中心收入12.95億美元，上升0.2%，經營利潤1.48億美元，下跌65%；包括個人電腦(PC)處理器銷售的客戶晶片業務降幅最大，收入大跌65%至7.39億美元，經營虧損1.72億美元；遊戲機晶片業務收入17.57億美元，下跌6%，經營利潤3.14億美元。

AMD財務總監Jean Hu表示，戰略重要部門數據中心及嵌入式部門在首季貢獻超過50%的收入，預期第二季相關部門可按季增長，以抵銷遊戲及嵌入式部門溫和下跌，此外，隨着個人電腦(PC)和伺服器市場轉強，以及新產品增加，公司對下半年的增長充滿信心。

展望未來，AMD預期第二季收入約53億美元，經調整毛利率50%。