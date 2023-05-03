張智威：港股19500可撈貨　滙豐長揸收息

美國銀行危機以及債務上限問題持續發酵，隔晚美股顯著受壓。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，摩根大通斥資106億美元收購第一共和銀行，隔晚股價跌幅有限，反映市場看法仍趨正面，相信事件最後有驚無險，對美股影響不大。至於港股所受的衝擊亦相對有限，未宜看得太淡，恒指跌至19,500至19,600點水平，不妨留意入市機會，目標先看兩萬大關。

市場憂慮美國可能陷入債務違約，以及歐、美可能進一步加息，國際油價急挫至5個星期新低。張表示，石油輸出國組織和盟友(OPEC+)意外宣布由本月開始減產，但相信美國當局不會任由油價上升推高通脹，料油價有機會下試70美元水平，屆時可趁低買入「三桶油」。至於金價再重上每安士2,000美元，現水平再升空間有限，料在高位徘徊為主，若要捕捉黃金升勢，可考慮緊貼走勢的相關ETF。