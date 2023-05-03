報告：小紅書2月出行相關筆記量飆2倍　外遊現復甦迹象

小紅書最近夥拍出行平台「去哪兒」發布《五一旅行趨勢報告》，並預測「個性化目的地」、「個人喜好」和「多元化出行模式」等成為年輕人出遊趨勢。

報告指出，2023年2月小紅書出行相關筆記數量按年增長200%，反映外出旅行開始復甦回溫。根據小紅書站內數據，除了傳統旅遊目的地外，一些「個性化目的地」也逐漸興起，例如：「#田園生活」相關話題瀏覽量2.4億，相關預訂搜索增長近500%；「#寺廟」相關話題瀏覽量1.5億，相關門票預訂增長超11倍。

新一代用戶出行更遵從個人興趣或嗜好，他們會因應「個人喜好」來制定行程。小紅書站內「#看展 」相關話題瀏覽量3.7億，相關門票預訂增長超過12倍。該趨勢為文旅行業帶來契機，有內地旅遊度假區趁機在小紅書上發布筆記，突出其特色賣點，並結合新一代用戶習慣在直播間直接購物的消費習慣，以直播形式吸引旅客到訪。報告亦指年輕人的「出行模式」變得愈來愈多元，有用戶日行28,000步，希望在有限時間內，體驗更多的景點。

數據顯示，42%的用戶在小紅書上看出行產品3次就想深入了解；55%的用戶近一年去的目的地，半數以上來自小紅書「種草」(即推薦某種產品以誘人購買)。另外，82.4%的用戶，會在出行前通過線上途徑研究攻略，其中，小紅書是他們花費時間最多的地方。從前期查找攻略、做出行決策，到最終成行，小紅書已經成為新一代用戶的出行決策重地。