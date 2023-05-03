艾肯遭Hindenburg Research「空襲」　旗下公司急插兩成

沽空機構Hindenberg Research又出動搵食，最新目標是有「華爾街狼王」之稱的維權投資者艾肯(Carl Icahn)！外媒報道，艾肯的控股公司Icahn Enterprises周二(2日)遭Hindenberg Research狙擊，全日急插19.95%，收報40.36美元。

Hindenberg Research批評Icahn Enterprises「誇大」其資產價值，又認為艾肯犯下一個典型錯誤，即在持續虧損的情況下過度槓桿化，指這種組合很少有好結果，並認為該公司目前高逾15%的股息率是不可持續，認為公司的現金流和投資業績「不支持」高股息率。

報道指，Icahn Enterprises總部位於佛羅里達州的陽光島海灘，是一家控股公司，涉及能源、汽車、食品包裝、金屬和房地產等眾多業務。

艾肯發聲明反擊指，Hindenberg Research的報告「只是」以Icahn Enterprises的長期利益相關者為代價，從中造淡獲利。「我們堅持公開披露，相信Icahn Enterprises的表現長遠足以證明，相信維權主義仍是投資的最佳範例，我過去25年的維權投資就已好好證明。」