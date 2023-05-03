瑞聯銀行：維持今年香港GDP增長預測3%

瑞聯銀行(UBP)表示，仍然預測香港經濟在2023年將增長3%，市場共識預測為3.7%。該行指，這是假設香港消費在第三季將繼續復甦，但在下半年將回軟，復甦面將從下半年起擴大，其中金融服務和樓市將對經濟提供更多支持，反觀出口活動將成為阻力。

該行稱，據政府統計署的預先估計數據顯示，香港在今年首季的本地生產總值(GDP)按年增長2.7%，遠高於去年第四季收縮4.2%，也較市場預期的增長0.5%為佳。雖然詳細增長分布要待在本月其後時間公布的最終修訂GDP數據時才有分曉，但預期私人消費是推動經濟上行的主力，而內地自2月通關後旅客數目回升成為支柱。

此外，4月份內地訪港旅客人次回到疫前水平的64%，相比3月的53%和2月的33%進一步復甦，至於5月份預期將再攀升至接近80%。相應地，香港零售銷售在2月份大幅反彈，按年增長29.6%，預期在今年首季將平均增長逾20%。

瑞聯認為，內地轉口貿易活動回升，也可能有助於香港在第一季暫時紓緩外部需求收縮對增長的壓力。最後，本港樓市亦重現起色，樓價在首季上升約7%，扭轉去年下跌兩成的頹勢，相信投資活動稍微轉強將能夠對增長作出貢獻。

至於內地經濟，中國4月份採購經理指數(PMI)確證該行在多月以來預測，就是在消費和服務帶動下，內地經濟活動正以不同步伐蓬勃復甦。國家統計局4月份製造業PMI為49.2，較3月份下降；至於非製造業PMI為52.4，也從3月份極高水平回落，但維持於擴張區間。該行預期，將於周五(5日)公布的財新中國PMI的變動形態將相若，其中服務業活動仍然超過50的盛衰分界線，至於製造業活動則收縮。

該行又指，為了確保經濟復甦面在今年下半年進一步擴展，預期人民銀行可能在第二季推出更多寬鬆措施，這可能包括再次降準、透過公開市場操作注入流動性，或是加快信貸增長速度。雖然不對稱下調政策利率的機率也許已經下降，但並非不可能。