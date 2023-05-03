啟德天瀧夥拍經絡推按揭優惠　按息H+1.3厘

他續指，本地查詢的客源分布方面，來自九龍區的準買家佔約五成、港島區佔約三成，其餘則來自新界區。他認為，香港經濟復常，對樓市前景保持樂觀，相信今年樓價會有穩定增長。

項目與美聯物業及經絡按揭轉介合作，為買家提供置業按揭計劃優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，最新推出的「置低息高回贈按揭優惠」，銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.25厘(P現為5.625%)，現金回贈有2.6%，年期最長可至30年，另設高存息戶口。

另外，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，該行旗下有約2至3組的準買家有意購入天瀧「一對」、即同層兩伙單位。整體市況方面，他預計月內有至少4個新盤部署推售，料5月成交量可達約2,000宗水平，惟二手交投量或會繼續鞏固橫行，全月交投維持約3,000宗。