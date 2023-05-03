道指期貨升51點 金價企2000美元
2023年05月03日 16:18
東網電視更多新聞短片
美匯指數報101.325；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9347；美元兌日圓報135.56；歐元處1.1042；英鎊報1.2522。金價報2,016.08美元。油價跌1.6%，布油報74.20美元，紐油處70.46美元。比特幣微跌至28,672美元。道指期貨升51點。
焦點數據：
17:00 歐元區3月失業率
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:15 美國4月ADP就業變動
21:00 新加坡4月採購經理指數
21:45 美國4月綜合採購經理指數
21:45 美國4月服務業採購經理指數
●恒生指數全日收報19,699點，跌234點或1.17%；主板成交662.46億港元，創逾半年新低。
-恆宇集團9977萬股被斬倉，復牌股價大幅波動。
-百勝中國首季淨利潤增長1.89倍，股價收升4%。
香港經濟：
●高盛調高港今年GDP預測至6%，明年預測降至3.5%。
●瑞聯銀行：維持今年香港GDP增長預測3%。
中國經濟：
●報告：小紅書2月出行相關筆記量飆2倍，外遊現復甦迹象。
●傳內地金融數據提供商停止向海外客提供關鍵企業信息。
銀行業危機及美國經濟：
●美前財長薩默斯：擔心債務上限僵局多過銀行業危機。
●紐交所：第一共和銀行股票將被退市。
●美國多名議員籲暫停加息，免破壞就業市場及損害經濟。
●經濟衰退憂慮成威脅，大行偏好債券非股票。
企業消息：
●Dyson擬新加坡設廠生產電池，另將研究AI發展。
●艾肯遭Hindenburg Research「空襲」，旗下公司急插兩成。
●日航去年賺近20億元，結束連續3年虧損。
●福特首季轉賺18億美元，今年電動車業務料蝕30億美元。
●AMD首季收入挫9%，受累電腦晶片銷售插水。
●馬來西亞央行加息0.25厘，今年首度出手。