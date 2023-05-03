【產經直播】成交勁奀　港股炒啲乜？

美國銀行股再遭洗倉，同時觀望聯儲局議息結果，隔晚美股顯著受壓。港股周三(3日)亦跌足全日，低開247點後，跌幅曾擴大至395點，收市仍跌234點，報19,699點，大市成交662億元。港股成交勁奀，恒指前景灰爆？邊類股份仲值得炒？

雖然摩根大通收購美國地區銀行First Republic Bank，但仍未能消除市場對業界的疑慮，隔晚美國銀行股價持續下滑；不過，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，相比美國銀行業持續動盪，他更加擔心華府的債務上限僵局。目前美國面對最大的風險係啲乜？銀行業危機，抑或債務上限僵局？

美國可能陷入債務違約，加上其與歐洲亦可能進一步加息，隔晚國際油價急挫5%，至5個星期新低。此外，大摩下調第三季布油價格預測。油價弱勢難擺脫？「三桶油」股價齊插，未來股價堪虞？

金價與油價走勢迥異，隔晚紐約期金收升1.6%，報每安士2,023美元，在經濟可能衰退的憂慮下，金價仍有上升空間？長遠仍睇漲？買金礦股又得唔得？

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