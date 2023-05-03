鼎睿再保險：去年轉虧8100萬美元　因巨災頻發

鼎睿首席執行官韓潤南解釋，2022年受國際地緣政治、宏觀經濟衝擊、席捲全球，但已逐漸消退的新冠疫情，以及極端氣候等事件的影響，全球經濟和再保險市場陷入動盪之中，儘管保費錄得增長，但盈虧被投資固收組合的市值波動及多頻高額巨災賠付而影響，未來會積極並迅速地適應不斷變化的風險和資本地貌，也會不斷調整及提升自身競爭力，以把握未來的機遇。

年內，該公司淨保費收入為15億美元，按年下降12.8%。截至2022年12月底止，鼎睿管理資產規模為29.5億美元，按年增加6.2%。受金融市場波動引發的股價下跌和債券投資組合市值損失的影響，投資收益為830萬美元。在多個自然巨災造成的賠付和投資市值失利的雙重影響下，權益總額跌20%至12億美元。受惠穩健的財務和風險管理措施，現金流及流動性仍保持強韌，償付能力充足率為209%。

公司指出，利潤受到由多個巨災賠付帶來的壓力，包括澳洲和南非的洪災、歐洲的乾旱和冰雹以及美國的颶風，而自然災害損失持續增加，令公司的風險敞口加大。