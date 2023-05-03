余偉文：聯匯目標非針對港元利率　港息追隨美息為設計之內

香港金融管理局總裁余偉文於最新一份《匯思》表示，聯匯制度自1983年至今實施40年，經歷多次經濟、利息周期，以及多次全球性和區域性的經濟金融危機，一直行之有效，是香港金融及貨幣穩定的基石。

聯匯制度採用嚴謹的「貨幣發行局」模式運作，在環球金融及貨幣市場有相當高的認受性，國際機構如國際貨幣基金組織一貫認為聯匯是適合香港的貨幣制度；同時，他強調聯匯制度的政策目標為「保持港元匯價穩定」，而非針對港元利率。

●金管局為何「入市」買入港元，共有多少資金流出？聯匯是否運作正常？

美國去年3月進入加息周期，至今加息共475點子。美國今輪加息的速度和幅度都比上一個加息周期來得更急更猛，由隔夜至12個月不同期限的港元拆息與美息不時出現較大幅度的差距(美息高於港息)，為市場人士進行套息交易提供誘因。進行套息交易，就是以較低的利率借入港元，然後換成利率較高的美元，賺取利差。

與此同時，市場對港元需求偏弱，港元匯率過去一年大部分時間靠近7.85港元兌1美元的弱方水平，當匯率觸及7.85，而市場無港元買盤承接，金管局就須按聯匯機制，在7.85水平賣出美元、買入港元。基於這個原因，自去年5月起，弱方兌換保證被多次觸發：

- 2022年5月至年底：41次觸發弱方兌換保證，涉及2,420億港元；銀行體系總結餘降至約960億港元。

- 2023年2月：2次觸發弱方兌換保證，涉及190億港元；總結餘降至約770億港元。

- 2023年4月：5次觸發，涉及278億港元；總結餘降至約492億港元。

弱方兌換保證被觸發，表示金管局會買入港元賣出美元，資金隨之流出港元體系，銀行體系總結餘就會相應下降，市場上的港元流動性會有所減少，港元拆息自然有更大動力逐步上升，與美元息差收窄，抵銷套息交易的誘因，減少資金流出港元，令港元保持於7.75至7.85的區間內。這個調整過程完全在聯匯制度的設計和預期之內。

●銀行體系總結餘是甚麼？最終會「歸零」及「抽乾」銀行資金嗎？對本港經濟有實質影響嗎？

「銀行體系總結餘」是指香港各家銀行設於金管局的結算戶口的結餘總和。結算戶口是銀行用來與金管局、與其他本地銀行之間的支付結算，該類戶口的結餘沒有利息。因此，銀行一般都不會在結算戶口存放過多餘額，而結算戶口的結餘只佔銀行資產的小部分。換言之，銀行體系總結餘反映銀行在這個港元「交收平台」上的總流動性，着眼點應該放在整個銀行體系可以動用的資金。

在2008年多國央行量化寬鬆前相當長的一段期間，銀行體系總結餘處於不足100億港元的水平，而銀行之間的日常運作以至結算都一直保持暢順。當然，當年的經濟和資本市場活動規模與今天不能直接比較，但不得不提，香港貨幣基礎在這些年來亦增長了5倍有多，當中，銀行持有的外匯基金票據及債券超過1.1萬億港元。銀行在有需要時可隨時以這些外匯基金票據及債券作為抵押品，透過金管局交收資金安排下的即日回購交易及貼現窗，獲取即日及隔夜港元流動資金。這些常設資金安排旨在協助有需要的銀行履行交收責任，從而確保銀行同業支付系統運作暢順。綜合最近一段時間隨着銀行體系總結餘下降的港元市場運作情況，我們觀察到銀行基本上都能穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉，銀行之間的日常運作以至結算都一直保持暢順，有效支持本港經濟和社會運作。

●銀行體系總結餘下降表示有資金撤離香港？

香港是國際金融中心，多年來資金流進流出是尋常事，當資金流入或流出港元的需求沒有完全被香港銀行體系消化，剩餘的部分就需要由金管局通過貨幣發行局制度下的強方/弱方兌換保證去「接手」。宏觀一點地看，自2008年起，環球主要央行為應對環球金融風暴和疫情採取量化寬鬆措施，期間淨流入港元體系的資金達一萬億港元，因此，隨着美國加息，全球流動性收緊，資金淨流出港元體系亦屬正常。

最重要的是，不論是強方抑或弱方兌換保證的觸發，都是聯匯制度的設計及預期之內，是港元利率趨近美息的重要過程，就弱方兌換保證而言，當息差收窄，資金因息差而流出的情況便會有所紓緩，而過去一年情況在美國對上一次於2015至2018年的加息周期亦曾經出現。市場保持運作暢順，金管局通過日常的市場監察工作，並未發現有異常的活動。整體而言，市場對運作有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心。事實上，資金流出港元體系兌換成其他幣種(如美元)，仍可能留在香港金融體系。其中一個比較代表性的數據是香港銀行體系的整體存款水平，自去年起，弱方兌換保證多次觸發，銀行體系總結餘由去年4月底3,376億港元降至最近今年4月底490億港元左右，為2008年11月以來最低的水平。同時期，香港銀行體系存款總額保持平穩，整體存款自去年4月底至今年3月底增長了約1.4%，說明資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港。

●銀行體系總結餘已下降至多年來低位，而港息仍然明顯低於美息，是否代表聯匯制度運作偏離設計？

在聯匯制度下，港元拆息應趨近美息。與此同時，港元拆息水平及跟隨美元拆息上升的速度也受本地市場對港元資金供求的影響。因此，不同期限的港元拆息與美息出現不同程度的差距是正常現象。例如，資本市場活動如股票交投、滬深港股通和債券通的交易量和淨流向、招股集資活動、H股以港元派息、商業融資和借貸活動，以及本地銀行體系季節性需求如季結和年結等，都可能影響港元拆息。舉例說，去年底市場憧憬內地將加快疫後重新開放，股票交投轉趨活躍，加上年結等因素，短期港息甚至曾一度高於美息，在過年以後回軟。近日銀行體系總結餘下降，港元短期拆息逐漸上升，港美息差已相應收窄。

●會否擔心港元利率會急升，影響經濟復甦，加重市民個人的還息負擔？

根據聯匯制度，政策目標是「保持港元匯價穩定」，而非針對港元利率。香港屬高度外向及開放型經濟體系，不設外匯管制，因此維持匯率穩定非常重要。金管局透過自動利率調節機制及履行兌換保證的承諾來維持港元匯率的穩定。在貨幣發行局制度下，資金流入或流出會令利率出現調整。金管局設有一系列流動資金安排，讓銀行在有需要時可透過安排取得港元短期流動資金，有助減少市場利率因爲流動性緊張而過度波動。

在聯匯制度下，港元拆息會趨近美息。隨着美國持續加息，港元拆息亦已逐步上升。企業和市民應該對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

●金管局會否減發外匯基金票據及債券，借此向銀行體系釋放流動性，以「托住」銀行體系總結餘及「壓住」港元利息？

如前所言，聯匯制度下的政策目標並非針對港元利率，港息追隨美息上升是在制度設計之內，因此並不存在金管局透過減發外匯基金票據及債券令港元利率達至某個水平。金管局會參考和考慮市場需求，在有需要時適當調整外匯基金票據及債券的發行量。具體而言，金管局會密切留意外匯基金票據及債券市場的交易情況，以及票據及債券定期競投的結果、港元市場流動性、銀行及市場人士的反饋意見等因素，綜合評估市場對票據及債券的需求並制定發行量。

他最後強調，金管局會繼續密切監察市場情況，維持貨幣及金融穩定。