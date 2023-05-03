珀麗灣開放式劈12%售438萬　揸4年蝕50萬沽

踏入5月，大型屋苑續現蝕本成交，馬灣珀麗灣開放式單位，減價約12.4%後，近日以約438萬元沽出，原業主持貨約4年帳面蝕讓約50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園百德閣中層B室，實用面積約405方呎，兩房設計，約兩個月減價15萬9元，獲買家以575萬元承接，呎價約14,198元，原業主於2016年2月以540萬元購入，持貨約6年帳面僅賺35萬元，扣除轉售成本近平手離場。

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九龍區

●美聯周鍵喬指，長沙灣碧海藍天1座中層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價920萬元，減價81.2萬元，獲外區上車客以838.8萬元購入，呎價約16,911元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣昇悅居5座中高層A室，實用面積約378方呎，一房間隔，擁內園景致，2月初以720萬元放售，上月中調整至698萬元即獲洽購，最終以658萬元成交，呎價約17,407元。

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新界區

●香港置業熊建明表示，5月首兩日馬灣珀麗灣連錄兩宗買賣，包括17座低層G室，實用面積約339方呎，開放式間隔，去年放售價500萬元，近日以約438萬元沽出，呎價約12,920元，原業主於2019年以488萬元買入，持貨約4年帳面蝕讓約50萬元。

●中原林溢斌指，東涌區5月暫錄約兩宗二手買賣，包括海堤灣畔3座高層B室，實用面積約854方呎，套三房連工人房間隔，享機場海景，3月中叫價1,150萬元，最近一星期可以睇樓，迅速以1,100萬元沽出，呎價約12,881元，減價50萬元或4.4%。

●中原伍潔玲表示，荃灣居屋祈德尊新邨B座中層L室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享海景，今年3月放盤，未補價第二市場叫價528萬元，同時於已補價自由市場放售，上車客議價近半個月，減價20萬元，以508萬元成交，呎價約9,695元。

●中原曾日昇透露，葵涌銀行大廈高層I室，實用面積約374方呎，兩房間隔，享都市景，今年1月開價338萬元，4月下旬降價至320萬元，議價後新近以300萬元易手，呎價約8,021元，新買家為首置客。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園5座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲外區綠表首置客垂青，見單位位於高層，加上原業主增加議幅，累積減價10萬元，遂便決定在未補價第二市場以320萬元購入上址自用，呎價約7,425元。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園K段5街單號屋，實用面積約1,035方呎，全幢兩層連天台，以1,390萬元易手，呎價約13,430元，原業主於1995年以約328萬元購入，持貨約28年，現帳面獲利約1,062萬元，屋苑現有約200個放盤，入場費約1,050萬元。

●中原劉德興指，粉嶺及牽晴間錄本月首宗買賣，屋苑6座中層C室，實用面積約570方呎，三房間隔，放盤時開價約730萬元，議價後以718萬元易手，呎價約12,596元，新買家為用家。

●中原林少億表示，大埔寶馬山5座低層A室，實用面積約970方呎，套三房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,060萬元易手，呎價約10,928元，新買家為換樓客。

●利嘉閣葉順文稱，大埔天鑽8座低層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，最初叫價約790萬元放售，議價後累減42萬元，以748萬元成交，呎價約14,695元，原業主2019年以約683.1萬元一手買入，持貨約4年帳面獲利約64.9萬元，期內升值約9.5%。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園剛錄5月錄首宗買賣，屋苑6座高層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價630萬元，議價後620萬元易手，呎價約12,450元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城39座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤1個月，開價560萬元，累減約5.7%，減價32萬元，以528萬元成交，呎價約17,368元，原業主於2020年3月以580萬元購入，持貨約3年帳蝕52萬元，期內跌價約9%。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城1座中層G室，實用面積約327方呎，兩房設計，獲買家以560萬元承接，呎價約17,125元，原業主於2003年7月以79.5萬元購入，持貨約20年帳面獲利約480.5萬元，或升值逾6倍。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山新港城B座低層4室，實用面積約568方呎，套三房間隔，放盤長達一年半，原先叫價860萬元，近日終減價至800萬元成交，減幅約7%，呎價約14,085元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋富輝花園4月共錄約兩宗買賣，屋苑2座中層K室，實用面積約570方呎，三房間隔，議價後以已補價自由市場價690萬元易手，呎價約12,105元，新買家為用家。

●中原柯勇表示，將軍澳怡心園4座高層G室，實用面積約595方呎，套三房間隔，成交價700萬元，呎價約11,765元，原業主於2010年1月以275萬元購入，持貨約13年帳面獲利425萬元，單位升值逾1.5倍。

●美聯黃少明指，將軍澳居屋英明苑D座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，3月底在已補價自由市場開價530萬元放售，期內調整至480萬元，近期獲新婚夫婦洽購，累減80萬元，以450萬元易手，呎價約11,222元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳資助房屋茵怡花園5座中層G室，實用面積約485方呎，早於去年5月放盤，已補價自由市場叫價720萬元，去年11月調整至650萬元，現獲買家以650萬元承接，呎價約13,402元。

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