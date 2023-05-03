新盤周三錄19宗成交 西南九龍四房戶售8489萬元
2023年05月03日 21:57
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新盤市場聚焦於大埔白石角項目第2A期，該盤將在周四(4日)展開次輪銷售。整體一手市場於周三(3日)錄得約19伙新盤成交，最大額為西南九龍豪宅項目，以8,489萬元售出一伙四房戶。
●大埔白石角University Hill連環售出6伙特色戶
新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill第2A期，周三(3日)公布以招標形式連沽6伙特色單位，涉及總金額逾5,300萬元。新地代理總經理胡致遠表示，上述單位涵蓋一房至三房戶型，成交價由522萬至約1,171.2萬元，呎價由19,121至21,904元。當中售價最高為漾景閣第2座1樓B3室，實用面積556方呎，三房連化妝室間隔，連146方呎花園，成交呎價21,065元。
●啟德天瀧接獲查詢中有四成屬內地客
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，繼續積極軟銷。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝於周三(3日)表示，目前接獲的查詢當中，本地客佔約六成，而內地客則佔約四成。他續指，本地查詢的客源分布方面，來自九龍區的準買家佔約五成、港島區佔約三成，其餘則來自新界區。
●西南九龍天璽四房戶售8,489萬元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周三(3日)以8,489.44萬元售出天鑽璽的72樓D室，實用面積1,422方呎，屬四房連儲物室間隔，呎價約59,701元。資料顯示，買家採用90日付款計劃入市。
●何文田站瑜一第1C期兩房1,342萬元沽
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，最新沽出第5B座17樓C室，實用面積465方呎， 兩房間隔，成交價1,342.79萬元，呎價約28,877元。
●何文田128 WATERLOO三房呎價約33000元
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周三(3日)通過招標以2,778.6萬元沽出15樓D室，實用面積842方呎，屬三房套連儲物房間隔，呎價為33,000元。據悉，買家心儀項目地段及配套，故購入上述單位。該盤提供110伙，由2020年10月開售至今累沽55伙，連同車位銷售共套現逾12億元。
●大埔白石角朗濤連花園特色戶呎價約21,510元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(3日)透過招標以2,888.8萬元售出連花園特色戶，為第7A座地下A室，實用面積1,343方呎，屬三房連儲物室間隔，連478方呎花園，呎價約21,510元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna連天台戶1,272萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna最新售出第8A座17樓B室頂層特色戶，為實用面積685方呎三房，內置樓梯通往571方呎天台，成交價1,272萬元，呎價約18,569元。
●將軍澳海茵莊園周日起發售4伙開放式戶
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(3日)上載銷售安排，落實周日(7日)起發售4伙實用面積為203方呎的開放式戶，折實價由約453.09萬元起。
●何文田Prince Central一房924萬成交
新鴻基地產(00016)旗下何文田Prince Central，最新以924.2萬元售出11樓C室一房戶，按單位實用面積303方呎計，呎價約30,502元。
●堅尼地城KENNEDY 38周日發售4伙一房戶
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)等合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，周三(3日)以865.53萬元沽出25樓G室，為實用面積292方呎的一房戶，呎價約29,641元。該盤同日上載銷售安排，將於周日(7日)發售4伙一房戶。