新盤周三錄19宗成交　西南九龍四房戶售8489萬元

新盤市場聚焦於大埔白石角項目第2A期，該盤將在周四(4日)展開次輪銷售。整體一手市場於周三(3日)錄得約19伙新盤成交，最大額為西南九龍豪宅項目，以8,489萬元售出一伙四房戶。

●大埔白石角University Hill連環售出6伙特色戶

●啟德天瀧接獲查詢中有四成屬內地客

●西南九龍天璽四房戶售8,489萬元

●何文田站瑜一第1C期兩房1,342萬元沽

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，最新沽出第5B座17樓C室，實用面積465方呎， 兩房間隔，成交價1,342.79萬元，呎價約28,877元。

●何文田128 WATERLOO三房呎價約33000元

●大埔白石角朗濤連花園特色戶呎價約21,510元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna連天台戶1,272萬元沽

●將軍澳海茵莊園周日起發售4伙開放式戶

●何文田Prince Central一房924萬成交

●堅尼地城KENNEDY 38周日發售4伙一房戶