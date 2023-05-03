蘋果公司設利息4.15厘吸存款　專家分析點解要咁做？

外媒報道，蘋果公司和高盛早前聯手推出利息高達4.15%的存款帳戶，該利率是全美儲蓄帳戶平均值的10倍以上。Bankrate資深業界分析師Ted Rossman認為，蘋果公司此舉並非想與大型銀行競爭，而是想藉此強化客戶忠誠度。

Rossman解釋，上述存款帳戶透過蘋果產品管理，且須持有蘋果信用卡「Apple Card」才能申請，倘用戶藉由蘋果管理信用卡及銀行帳戶，跳槽至Android陣營的機率將會變細。

他指，蘋果公司正尋求創造飛輪效應(Flywheel Effect)，以打造Apple現金生態系統。飛輪效應是指企業的小成果隨時間疊加，最終創造出巨大動能，令增長好像是自動發生。

不只如此，存款帳戶令蘋果公司了解客戶財務狀況，對公司不無裨益。

雖然美國聯儲局將基準利率升至4.75至5厘以對抗高通脹，惟美國大型銀行拒絕調高存款利率，因為已滿手現金。

Rossman表示，高利存款不是新鮮事，但蘋果公司跨界或令高息趨向主流。由銀行業界角度來看值得注意，或會帶來變化。