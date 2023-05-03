市場靜待聯儲局議息　美股早段上揚

市場靜待聯儲局議息結果，美股3大指數周三早段微升，道指曾升8點，報33,692點；標指升7點，報4,127點；以科技股為主的納指升43點，報12,111點。

美國聯儲局再度加息幾無懸念，但是否將暫停上調步伐不無變數，利率料將在一段時間維持高企，加上市場對美國銀行業的憂慮未消，投資者的避險情緒仍然高漲。白宮經濟顧問委員會成員布希表示，聯儲局為抑制通脹而加息，對銀行業產生了負面影響，並警告共和黨人不要在美國經濟上「玩遊戲」；又指不應通過提高美國31.4萬億美元債務上限以換取政府大幅削減開支的提案，坦言將會導致經濟惡化。布希認為，美國經濟依然強勁，不希望偏離目前的軌道。

數據方面，作為美國經濟重要風向指標之一，俗稱「小非農」的美國4月ADP新增私人就業職位為29.6萬個，高於市場預期的15萬個及前值的14.5萬個。同時，美國3月職位空缺連續3個月下跌，勞工部職位空缺及勞動力流動調查報告顯示，截至3月底職位空缺減少38.4萬個至959萬個，空缺數目低過市場預期。

美國晶片大廠超微半導體(AMD)首季業績出爐，收入53.53億美元，按年下跌9%，勝預期的53億美元；虧損1.39億美元，去年同期錄盈利7.86億美元；經調整每股虧損60美仙，按年下跌47%，高於預期的56美仙；經調整毛利率50%。AMD早段跌逾7%。