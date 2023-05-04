調查：美頂級企業CEO平均加薪7.7%　高過通脹

外媒引述最新研究發現，去年美國頂級CEO的薪酬中位數增長7.7%，達創紀錄的2,230萬美元。因為大額股票獎勵令CEO薪酬增幅超過通脹，相反普通打工仔薪酬卻落後通脹升幅。

薪酬升幅最高的包括Jefferies Financial Group及Prologis Inc等公司的CEO。

研究公司Equilar周三(3日)發布研究調查，公布截至3月31日收入達10億美元以上的美國上市公司薪酬最高的100位CEO。

而截至去年12月31日的一年內，衡量通脹的美國消費者物價指數(CPI)上升6.5%，低於去年同期的7%。

據美國勞工統計局數據，12月美國私營部門員工的平均每周收入1,132美元，按年增加3.6%。Equilar研究指出，CEO的薪酬將「薪酬比率」中值推高至員工薪酬中值的288倍，高於2021年的254倍。

因為聯儲局加息減緩經濟增長，標普500指數去年下跌18%，惟CEO薪酬卻在當年大增。而接受CEO薪酬調查的公司股價則下跌11%。

令CEO薪酬增長的動力是股票獎勵，成為美國高管薪酬的核心。2022年CEO股票獎勵的中值增加20%，達到1,380萬美元。

Jefferies的CEO Richard Handler的加薪幅度最大，去年收入5,690萬美元，幾乎是其2021年總薪酬的2倍。Jefferies監管文件顯示，Richard Handler的其中2500萬美元屬限制性股票的一次性「持續領導補助金」。而在該企3月29日的股東大會上，僅59%的微弱多數投票支持該薪酬。

另物流房地產公司Prologis的CEO Hamid Moghadam去年總薪酬為4,820萬美元，按年增加93%，亦由於股票獎勵。