【美國議息】聯儲局宣布加息0.25厘　符合預期

美國聯儲局公布議息會議結果，一如市場預期加息0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升至5至5.25厘。值得注意的是，當局在今次的議息聲明中，刪去了可能會進一步加息措辭。市場分析也認為，本輪加息周期已接近尾聲。

議息聲明又提到，在評估貨幣政策的適當立場時，將繼續監測即將到來的各種信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙貨幣政策目標實現的風險，當局「將準備適當調整貨幣政策立場」。當局的評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況、通脹壓力和通脹預期，以及金融和國際局勢發展。

聯儲局又指，美國銀行體系健全且富有彈性。不過，家庭和企業的信貸條件收緊可能會對經濟活動、招聘和通脹造成壓力，這些影響的程度仍然不確定；當前仍然高度關注通脹風險。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，有理據相信加息周期快將結束；同時預期聯儲局今年將不會大幅減息，即使經濟數據疲弱，當局亦不會輕易改變立場。

她表示，今年最大的風險正正是「市場過早反映聯儲局減息」。在當前的關鍵時刻，當局需要保持極高靈活性和依賴數據作判斷，這亦是聯儲局的方向。