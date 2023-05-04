鄧聲興：內地餐飲業龍頭復甦有望

自新冠疫情爆發以來，中國餐飲企業受到直接而巨大衝擊，廣大餐飲企業面臨客源大幅下滑、資金鏈短缺等巨大挑戰。步入2023年，全面通關開放、百業待興，加之兩會將「穩增長、擴內需」作為頂層部署，助力推進中國經濟恢復活力與增強市場信心。今年首季，中國社會消費品零售總額114,922億元人民幣(下同)，按年增長5.8%，去年四季度為下降2.7%。商品零售102,786億元，增長4.9%；全國網上零銷售額32,863億元，增長8.6%。其中，實物商品網上零銷售額27,835億元，增長7.3%。從國家統計局發布的一季度中國經濟數據來看，穩步復甦勢頭強勁。

其中，筆者看好餐飲業的復甦。2022年，餐飲行業實現收入4.4萬億，按年下降6.3%。而2023年首季度，餐飲行業收入1.21萬億元，增長13.9%。旅遊餐飲方面，根據國內旅遊抽樣調查統計結果，2023年一季度，國內旅遊總人次12.16億，比上年同期增加3.86億，按年增長46.5%。其中，城鎮居民國內旅遊人次9.44億，按年增長52.0%；農村居民國內旅遊人次2.72億，按年增長30.1%。國內旅遊總花費1.30萬億元，比上年增加0.53萬億元，大幅增長69.5%。其中，城鎮居民出遊花費1.12萬億元，按年增長79.5%；農村居民出遊花費0.18萬億元，按年增長26.1%。

參照中國餐飲巨頭企業之一的百勝中國(9987)首季度業績，表現已大幅勝於預期。錄得營業額29.17億美元，按年升9.3%；純利2.89億美元，按年升189%。主要得益於同店銷售上升和利潤率提升，對百勝中國全年業績表現持樂觀態度。

再看酒席分布的餐飲場景消費需求，從民政部公布的數據來看，在三年疫情期間登記結婚的人數超過2,000萬對，不少新人因疫情原因並未正式舉辦酒席。然而，酒席是代表中國婚姻開始不可缺少的習俗及儀式。2022年中國婚慶餐飲市場規模約為4261億元，預計2023年將出現大爆發，市場規模或將達到6,420億元，對整體餐飲業的提振亦是不可小覷。

整體來看，雖然餐飲行業的復甦具有結構性、不均衡等特點，但相信旅遊餐飲、鄉宴、酒席等部分餐飲場景的消費需求反彈，將會逐步帶動整體餐飲領域復甦。更有多家機構預計，2023年的餐飲行業收入會增加到4.8萬億元的水平，達到歷史新高。看好餐飲業強勁復甦主線，建議投資者關注餐飲龍頭企業擴張步伐及復甦主線。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)