陳蓓敏：美國通脹數據受控 加息周期近頂點
2023年05月04日 06:00
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繼硅谷銀行和Signature Bank被美政府接管後，第一共和銀行也將有被接管的可能性，顯示出美國銀行業系統性風險未消除。第一共和銀行客戶以富戶群為主，任何收購成功買家，將收漁人之利。美國公布三月個人消費開支物價指數，見放緩，按月只升0.1%，個人收入按月升0.3%，高於市場估計。通脹數據受控，市場估計聯儲局加息臨近頂點。道指於高台34,000水平橫行。美股三大指數於4月錄得升幅。道指、標普和納指分別累升2.5%、1.5%和0.04%。踏入5月，油組國減產行動正式生效，每日減產110萬桶原油，料對油價有支持作用。歐洲央行也有議息會議，料見加息。
港股因內地假期休市，見靜局。宜留意近期業績公布强者之選。平保(02318)首季業績亮麗，盈利升49%至384億元人民幣，壽險及健康險新業務價值升8.8%。首年保費升27.9%，達655億元人民幣。上半年業績有憧憬空間。建議候低吸納，初步阻力位為68港元。
配合內地消費重點政策，普樂師(02486)正公開招股。憑着其20年營銷豐富經驗、網絡和數據，能為客戶提供上游數據分析服務，針對市場需求配合精準銷售軟件，下蓋龐大銷售據點。2022年營收為6.18億元人民幣，按年升五成。客戶公司數目超過166户，當中32名户為市場頂層巨企。普樂師新股上場，可成為新股市場探熱針。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)