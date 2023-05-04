陳蓓敏：美國通脹數據受控　加息周期近頂點

繼硅谷銀行和Signature Bank被美政府接管後，第一共和銀行也將有被接管的可能性，顯示出美國銀行業系統性風險未消除。第一共和銀行客戶以富戶群為主，任何收購成功買家，將收漁人之利。美國公布三月個人消費開支物價指數，見放緩，按月只升0.1%，個人收入按月升0.3%，高於市場估計。通脹數據受控，市場估計聯儲局加息臨近頂點。道指於高台34,000水平橫行。美股三大指數於4月錄得升幅。道指、標普和納指分別累升2.5%、1.5%和0.04%。踏入5月，油組國減產行動正式生效，每日減產110萬桶原油，料對油價有支持作用。歐洲央行也有議息會議，料見加息。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)