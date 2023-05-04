鄧建初：恒指疲不能興　元兇在兩大龍頭股

港股近年表現，令一眾股民非常失望。由2018年2月歷史高位33,484點，下跌至上周五19,894點，跌幅達40%。期間以2021年1月至2022年10月尾跌幅尤為可怖，曾經觸及自2008年以來低位14,597點。

十年一覺揚州夢，20多年來的打工仔強積金戶口，回報跑輸定期存款，引證長期持有股票應是噩夢。相反，如能掌握入市時機及沽出套利時間，獲利不俗，更重要的是增加炒股信心。

中美角力升級，金融戰爭悄然誕生，港股急上驟落已成常態。諷刺的是，影響恒指比重甚大的兩大股王騰訊及阿里巴巴，大股東竟不是創辦人馬化騰及馬雲，而是南非基金與日本軟銀集團。

南非基金去年已高姿態宣布將會盡沽手頭所持有之騰訊股份，按照每日沽出的數量，非要8年以上的時間不可。然而，年賺過千億港元的優質股票，應是不少機構投資者眼中的獵物，南非基金何解不大手作出配股行動，卻要在市場日日不斷沽出？一切盡在不言中。

阿里巴巴下跌幅度更誇張，大股東日本軟銀利用場外期權，悉數沽售，加上過往曾有低價私有化的不光彩歷史紀錄，大瀉逾70%以上是可以理解的。

那邊廂的美股道指，雖然看似仍在高位，但代表科技及新經濟股之納指則大跌甚多，連年備受追捧的電動車之王Tesla，亦大瀉逾60%。近期美股大幅波動，喜歡炒賣美股之香港股民也減少參與。

外資做淡，北水力頂，雙方角力爭持激烈，形成股價此起彼落的局面。偶一不慎，股票套牢，未必能夠絲毫無損地逃出生天。初哥常掛在口邊的規條「入市宜謹慎」，在這種市況中，更是顯得重要了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)