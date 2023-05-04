道指跌270點　油價挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.1；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.9168；美元兌日圓處134.43；歐元報1.108，英鎊報1.2581。現貨金價處2,056.3美元。布油報71.81美元，紐油報67.91美元。比特幣升2%，報2.91萬美元。道指期貨跌100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水140點。

●道指收報33,414點，跌270點，跌幅0.8%。標指收報4,090點，跌28點或0.7%。納指險守12,000點大關，收報12,025點，跌55點或0.46%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,564點，跌134點。

●歐洲股市三大指數收市靠穩，英國富時100指數收報7,788點，升15點，升幅0.2%。德國DAX指數收報15,815點，升88點或0.56%。法國CAC指數收報7,403點，升20點或0.28%。

●紐約期油失守每桶70美元，收報每桶68.6美元，跌3.06美元，跌幅4.3%。

●現貨黃金價格破頂，每安士高見2079美元。

●金管局上調貼現窗基本利率至5.5厘。

●百威亞太首季純利按年跌1.6%。

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