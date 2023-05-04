陳蓓敏：可留意涉及民生相關股份

美國第一共和銀行終於被FDIC接管，摩根大通同意以106億美元收購第一共和，並可擁有其總資產逾2,291億美元。收購價扣除FDIC接管費用開支後，第一共和股東只剩慘痛回憶，因為第一共和會退市除牌，股東們無仇報。

市場分析員即為摩根大通把脈，此收購大大有助業務絕頂優勢和商機，優質富戶群瞬間轉移，如天降橫財。摩根大通股價過去一個月累升約6.7%。周二澳洲儲備銀行宣布加息0.25厘，指標利率上調至3.85厘，出乎市場預料之外。市場估計通脹數據偏高下，下次議息日仍有加息可能性。馬來西亞央行昨日也宣佈加息0.25厘。投資者等待歐洲央行和聯儲局議息會後言詞。

內地早前公布4月製造業數據位於50之下，低於市場預期。雖然市場對內地第二季經濟表現傾向樂觀，仍需多些數據以作支持。內地股市今日復市，受旅遊和消費數據理想，有助投資者信心。港股缺乏資金流入下，交投淡靜。恒生指數昨日跌234點，幅度達1.18%，表現較東南亞區股市弱。財爺預算案預測香港經濟增長3.5%至5.5%，可留意涉及民生相關板塊。多間快餐飲食企業，公布長假期銷情數據，受惠内地旅客，營收亮麗。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)