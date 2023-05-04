許繹彬：大市根基未穩 炒股唔炒市
2023年05月04日 10:27
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周踏入傳統的「五窮月」，在勞動節後首個交易日承接美股升勢，給投資者留下好印象，一開市重上20,000點，更一度升至近20,300點水平，指數好像突然企穩，如投資者在此刻已認定5月不會窮，相信是言之尚早。
由於內地五一長假，北水欠缺供應，大市只有不足800億港元成交，周三(3日)成交量更只有662億元，創下7個月新低。而5月首日反彈，予人感覺並非全面反彈，只是側重在數隻大藍籌身上，主要由港交所(00388)、騰訊(00700)、美團(03690)及賭股銀娛(00027)所貢獻，其他股份則只是在高開一下後，便反覆低走，部分更創近月低位。
大市在欠缺動力和美股下跌的夾擊下，港股又再應聲下挫，跌穿19,600點水平的重要支持區，更曾回落至接近4月份的低位19,520點，所有曾領漲股份的股價再次出現「曇花一現」的情況，令投資者氣餒。
轉談美國，令投資者憂慮的銀行經營問題又一次出現，美國加州金融保護和創新部(DFPI)日前宣布，當局已關閉並接管深陷財務困境的美國第一共和銀行(FRB)，並將FRB全部935億美元存款和大部分資產轉讓給摩根大通。今次是美國兩個月內第三間地區性銀行倒閉，一般認為情況根本未有改善，美國銀行業問題可能陸續有來，因而令市場對經濟放緩的擔憂加劇。
筆者認為，雖然美股今次在此等壞消息陰霾下，未有像上回美國硅谷銀行(SVB)「爆煲」時所產生的重大回響，仍可游走在33,400點以上，確實讓投資者有安全感，但已發生的終究發生，不可當沒事來看待。儘管歐美市場上有部分分析員稱現時銀行的倒閉問題，不會出現2008年雷曼翻版，但有誰能保證歷史不會重演？
因此，投資者應理性分析問題所在，對一向較為敏感的港股，現階段投資者作出較為保守或憂慮的態度看後市，及呈現見高即沽的情況實屬人知常情。此外，港股一向的動力來自北水，在沒有北水護蔭下，港股一如既往會頓失明確的方向，投資者現階段確實不宜輕舉妄動，否則會出現「左一巴右一巴」的情況。
獅王滙豐控股(00005)日前公布業績，有脫胎換骨之感，更重派季度息，外界均認為最灰暗的日子已過去，股價在逆市中見強勢，如投資者想找一隻能與其相提並論的股票，建議可考慮友邦(01299)，論其質素前景亦有可能會煥然一新。