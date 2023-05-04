許繹彬：大市根基未穩　炒股唔炒市

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周踏入傳統的「五窮月」，在勞動節後首個交易日承接美股升勢，給投資者留下好印象，一開市重上20,000點，更一度升至近20,300點水平，指數好像突然企穩，如投資者在此刻已認定5月不會窮，相信是言之尚早。

大市在欠缺動力和美股下跌的夾擊下，港股又再應聲下挫，跌穿19,600點水平的重要支持區，更曾回落至接近4月份的低位19,520點，所有曾領漲股份的股價再次出現「曇花一現」的情況，令投資者氣餒。

轉談美國，令投資者憂慮的銀行經營問題又一次出現，美國加州金融保護和創新部(DFPI)日前宣布，當局已關閉並接管深陷財務困境的美國第一共和銀行(FRB)，並將FRB全部935億美元存款和大部分資產轉讓給摩根大通。今次是美國兩個月內第三間地區性銀行倒閉，一般認為情況根本未有改善，美國銀行業問題可能陸續有來，因而令市場對經濟放緩的擔憂加劇。

筆者認為，雖然美股今次在此等壞消息陰霾下，未有像上回美國硅谷銀行(SVB)「爆煲」時所產生的重大回響，仍可游走在33,400點以上，確實讓投資者有安全感，但已發生的終究發生，不可當沒事來看待。儘管歐美市場上有部分分析員稱現時銀行的倒閉問題，不會出現2008年雷曼翻版，但有誰能保證歷史不會重演？

因此，投資者應理性分析問題所在，對一向較為敏感的港股，現階段投資者作出較為保守或憂慮的態度看後市，及呈現見高即沽的情況實屬人知常情。此外，港股一向的動力來自北水，在沒有北水護蔭下，港股一如既往會頓失明確的方向，投資者現階段確實不宜輕舉妄動，否則會出現「左一巴右一巴」的情況。