【高盛推介】美國加息四分一厘　市場料將減息

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局宣布加息0.25厘，符市場預期，聯邦基金利率則升至5厘的多年新高。此外，聯儲局主席鮑威爾在講話中稱，前景不支持繼續加息，市場料聯儲局6月及7月會議維持利率不變，9月減息機會逾七成。美股周三(3日)下跌，納指及道指分別跌83點及270點。

觀察個股輪證資金流向，道指好倉於周三獲資金轉向流入，有約30萬元。納指好倉於過去5個交易日共錄得約60萬元資金流入。道指受納指淡倉於上周五(4月28日)及本周二分別共錄得約240萬及60萬元資金流入後，周三均獲資金轉向沽出。

另一方面，SPDR金ETF好倉於上周五及本周二共錄得約60萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。紫金好倉於周三獲資金轉向流入，有約80萬元。

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