白宮：債務違約恐導致830萬人失業　股市暴瀉45%

繼美國財政部長耶倫警告，如果國會未能及時提高國家債務上限，最快6月便會出現違約。美國白宮經濟顧問委員會(CEA)周三(3日)公布的報告顯示，若發生上述情況，將會重創美國經濟，恐怕會導致830萬人失業、經濟增長重挫6.1個百分點，股市暴跌45%。

外媒報道，CEA列出3種不同程度的違約情況，以及對美國經濟的影響。若是在邊緣政策下，在6月1日前完成談判，美國成功避免違約，仍可能導致約20萬人失業，並使全年國內生產總值(GDP)下跌0.3個百分點。如果出現短期違約，超過財政部提出的截止日期，但在一周內解決問題，美國預計將損失50萬個工作崗位，失業率上升0.3個百分點。

最差的情況是長期違約，若僵局持續3個月或以上，將導致830萬人失業，失業率飆升5個百分點，GDP下降6.1個百分點，股市暴瀉45%。該數據與穆迪分析(Moody's Analytics)早前公布的預測接近，穆迪3月時警告，美國長期違約可能導致超過700萬人失業。

根據CEA的報告，無論提高債務上限一事最終如何「收科」，美國經濟都會受損，收縮幅度介乎0.3至6.1個百分點，成為經濟衰退的開始。CEA強調，任何衰退都會更大痛苦，因為政府無法作出干預，去協助家庭及企業面對困難。聯邦和州政府的失業保險不會擴大，消費者和政府的借貸成本可能飆升。