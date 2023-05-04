黃偉豪：港股短線續反覆　油股不宜看得太淡

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，會後聲明暗示停止進一步加息，但聯儲局主席鮑威爾會後重申，通脹高不宜減息，中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，是次議息無特別大驚喜，股市未見有炒作條件。港股近期缺乏方向，成交低迷，但隨着北水回歸，以及聯儲局議息結果出爐，市況將較明朗，他期望港股後市能夠尋回方向，但預期短線仍繼續反覆，恒指將在19,500至20,300點區間波動，若跌穿19,500點，則有可能跌至3月20日低位(18,829點)。

市場對美國出現債務違約及經濟陷入衰退的憂慮升溫，國際油價跌勢持續。黃指出，美國債務違約距離死線仍有一段時間，而過往經驗亦指債務上限問題終會解決；而經濟衰退力度預期不會太誇張，種種因素下，油價預料不會有太大下跌空間，紐約期油將在每桶64至接近85美元呈上落格局。油股方面，因「中特估」概念加持，以及息率吸引，後市不宜看太淡，短線雖仍有調整壓力，但股民仍可待調整後再作部署。

文化和旅遊部公布，五一假期期間全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，按年增70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的1.19倍。黃稱，數據反映內地復甦進程良好，相關股份睇法正面，但未來炒作空間可能不大，建議投資者現階段先觀望。若要留意，則可吼內地航空股，主因該類股份走勢偏落後，企定後可考慮作中線部署。