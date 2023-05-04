【產經直播】美議息結果點解讀？英Sir醒你最新部署策略！

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升至5至5.25厘。議息聲明刪去「額外政策緊縮可能是適當」的措詞，外界認為是不再暗示會進一步加息，而主席鮑威爾則在會後重申，通脹不會很快回落，目前減息並不合適，究竟要點解讀今次議息結果？美國銀行危機及債務上限問題持續發酵，投資者需改變資產配置策略？

隔晚美股下挫，港股周四(4日)未受拖累，在北水回歸下，恒指半日收升199點，向上動力有幾大？

至於內地方面，五一長假結束，據文化和旅遊部數據中心測算，預計期內旅遊出遊合計2.74億人次，按年增70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的1.19倍。但另一邊廂，中國4月份製造業PMI及非製造業PMI均低於預期。內地經濟復甦步伐如何？A股復市後會點走？哪些板塊值得留意？

另外，市場憂慮經濟前景，國際油價繼續跌，紐約期油失守70美元一桶，低見67.95美元，是近6星期低位，收報每桶68.6美元，跌4.3%。油價下行壓力仍大？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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