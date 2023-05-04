【產經直播】美議息結果點解讀？英Sir醒你最新部署策略！
2023年05月04日 12:24
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局一如預期加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升至5至5.25厘。議息聲明刪去「額外政策緊縮可能是適當」的措詞，外界認為是不再暗示會進一步加息，而主席鮑威爾則在會後重申，通脹不會很快回落，目前減息並不合適，究竟要點解讀今次議息結果？美國銀行危機及債務上限問題持續發酵，投資者需改變資產配置策略？
隔晚美股下挫，港股周四(4日)未受拖累，在北水回歸下，恒指半日收升199點，向上動力有幾大？
除了利率外，中美關係亦是影響港股重要因素。早前有報道引述消息指，美國總統拜登會在月中赴日本廣島出席七大工業國集團(G7)峰會前後，簽署行政命令，限制美國企業投資中國經濟關鍵領域，例如包括半導體、人工智能和量子計算等，相關消息一直困擾在港上市的龍頭科技股。在塵埃落定前，調整浪仍難言結束？可否趁低吸納南方東英恒生科技指數ETF(03033)？
至於內地方面，五一長假結束，據文化和旅遊部數據中心測算，預計期內旅遊出遊合計2.74億人次，按年增70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的1.19倍。但另一邊廂，中國4月份製造業PMI及非製造業PMI均低於預期。內地經濟復甦步伐如何？A股復市後會點走？哪些板塊值得留意？
在聯儲局議息後，美元受壓，避險資產如黃金受追捧，紐約期金收報2037美元，升約0.7%。加密貨幣比特幣價格亦反覆向上。在「去美元化」大環境下，可將部分資產配置至黃金及比特幣？南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)及比特幣期貨ETF(03066)可部署？
另外，市場憂慮經濟前景，國際油價繼續跌，紐約期油失守70美元一桶，低見67.95美元，是近6星期低位，收報每桶68.6美元，跌4.3%。油價下行壓力仍大？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英比特幣期貨ETF
南方東英以太幣期貨ETF
南方東英元宇宙概念ETF
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF
南方東英恒生科技指數ETF
南方東英科創板50指數ETF
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：