艾肯旗艦股價再插20%　富豪榜排名跌出前一百

外媒報道，有「華爾街狼王」之稱的知名維權投資者艾肯(Carl Icahn)旗下公司Icahn Enterprises日前遭美國沽空機構Hindenburg Research狙擊後，指其公司大玩「龐氏騙局」，導致股價周二(2日)收市急插近20%，艾肯的身家當日暴跌超過100億美元(約780億港元)，惟拋售延續至周三(3日)，該股收市下挫19.3%至32.57美元，更跌至2010年12月以來的低位。

外媒指，根據財富指數，艾肯的財富縮水41%至146億美元，在全球富豪榜的排名由第58位急跌至第119位。

Hindenberg Research批評Icahn Enterprises「誇大」其資產價值，又認為艾肯犯下一個典型錯誤，即在持續虧損的情況下過度槓桿化，指這種組合很少有好結果，並認為該公司目前高逾15%的股息率是不可持續，認為公司的現金流和投資業績「不支持」高股息率。

艾肯發聲明反擊指，Hindenberg Research的報告「只是」以Icahn Enterprises的長期利益相關者為代價，從中造淡獲利。不過其反擊未能阻止股份於周三繼續遭拋售。