經絡：滿足呢幾項條件　港銀有機會追加最優惠利率...

滙豐銀行宣布加息，現時最優惠利率P將由5.625厘上調0.125厘至5.75厘，創逾15年新高，而滙豐銀行自2022年9月後已4次加息，累計達0.75厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，香港銀行調升P基本上需符合以下3項條件，包括港美息口差距進一步擴寬；套息交易持續，銀行結餘跌至500億元以下水平；1個月HIBOR處於高水平。

本港1個月HIBOR周四(4日)報3.63厘，連升11個工作日，並高於H按封頂息率，本港持續觸及弱方兌換保證，金管局於今年內8度接錢共515.43億港元，銀行結餘進一步下降至445.27億港元，加上美國再次加息0.25厘，加息條件形成下，銀行根據自身資金狀況以及公司策略而再次上調P。曹表示，如HIBOR持續上升，銀行結餘進一步下降，本港銀行仍有追加P的壓力，預計幅度約0.125厘左右。

假設貸款額500萬元、年期為30年，滙豐銀行未加息前（P為5.625%），P按實際息率為P-2.25%＝3.375%，每月供款為22,105元，壓力測試為46,664元。加息0.125厘後（P為5.75%），P按實際息率增至3.5%，每月供款增加347元或1.6%至22,452元，壓力測試增加652元或1.4%至47,316元。

曹表示，是次滙豐銀行加息幅度不多，而現時按息仍屬正常水平。市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，加上現時本港經濟已逐步復常，因此即使香港或再次加息，對業主的影響及衝擊亦有限。不過有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

美國聯儲議息會議結束後宣布加息0.25厘，符合巿場預期。曹指，美國加息周期雖見頂，但美國通脹率與目標2%仍有一段距離，相信年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。