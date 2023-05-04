利嘉閣：滙豐加息溫和　現金回贈抵銷部分影響

滙豐銀行宣布上調港元最優惠利率(P)0.125厘，升至5.75厘，以現時大型銀行H按鎖息上限為P-2.25厘計，現時實際按揭升至3.5厘。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣預計，美國利率已經見頂，但第三季調頭減息的機會不大，至於香港銀行是次跟隨加P，也屬預期之內，原因是近日銀行體系總結餘早前已跌穿500億港元，同時1個月拆息由4月中下旬起已經重上3厘以上，近日更進一步升至3.5厘以上，資金成本升都令到銀行有加P的壓力。

黃指出，是次滙豐加息0.125厘，影響相對溫和。以500萬元貸款額，年期30年計，於加P後實際按息升至3.5厘，每月供款多約347元，首年利息開支多約4,464元。不過，由於近日大型銀行上調按揭現金回贈至2.5%，如選用高成數按揭計劃更可高達2.6%，是歷來的新高水平，相信足以抵銷加息的影響。她舉例，以500萬元貸款額計，有貸款額2.5%的現金回贈(即12.5萬元)，已等同於近9個月的利息開支，有效抵銷了加息的影響。

黃解釋，本地銀行於第二季仍積極搶佔按揭市場，年初中小型銀行帶頭下調按息後，大型銀行於3月亦把二手物業的實際按息下調至3.375厘，與一手新盤看齊。即使現時加息0.125厘，但實際按息仍較早前部分銀行達3.625厘，低了0.125厘，對供樓人士的影響算是溫和。加上大中小型銀行皆於第二季先後上調按揭現金回贈至歷史新高水平吸客，有助進一步減淡加息的影響。預計可令早前憂慮加息影響的準買家，加快入市決定，有利樓市平穩向好。