調查：內地超級富豪傾向以家族信託作傳承工具

滙豐公布有關財富傳承浪潮與家族信託的調查研究結果發現，家族信託因其風險隔離、資產增值、意願延續、稅務籌劃及公益慈善等優勢，成為受訪億元級超高淨值群體最青睞的傳承工具。上述受訪群體中，約19%已設置了家族信託。

調查顯示，在中國規模最大的民營企業之中，50歲以上的第一代企業家佔比達到82%。與海外市場相比，內地企業家群體創富速度更快，正在經歷或即將步入首次跨代傳承，他們在傳承時更關注企業發展，但規劃開始時間相對較晚，且整體過程多由創富一代主導。因成長時代和教育環境存在差異，企業第二代或第三代對新技術及新經濟接受能力更強，更願意投資或嘗試新興行業，例如生物科技、人工智能及新能源等。

調查進一步指出，56%受訪企業家希望透過家族信託達到風險隔離，44%認為妥善的信託設計將有助再次創業，亦有39%受訪企業家表示企業的傳承面臨各種不確定性，更希望透過家族信託的設計培養家族後代的個人能力及優秀品格，讓其擁有更多元的職業選擇與自主發展道路。

調查發現，中國內地家族信託業務於2019至2022年3年期間迅速飆升，存續規模從破千億元躍升至突破四千億元。滙豐中國環球私人銀行總監繆子俊表示，中國經濟在過去數十年間快速增長，成為創造社會財富主要動力的民營企業家，預計將在10至20年間完成跨代傳承。

調查亦顯示，中國的企業家不僅關注產業資本及金融資本等有形財富的傳承，亦重視正向價值觀等精神財富的傳承。超過四成的受訪企業家表示在傳承問題上非常重視培養下一代開拓進取和積極奮鬥的企業家精神，以及回饋社會的價值取向，有部分受訪者表示會在傳承規劃中設立相關的激勵及限制條款，要求後代為企業、家庭及社會作出回饋，以穩固基業歷久不衰。

「財富向善」的理念成為跨代傳承的重要一環。調查指，近八成受訪企業家在訪談中表達出參與推動共同富裕的積極意願。他們憑藉自身企業的高質量發展創造就業及稅收，或透過慈善捐贈及影響力投資等行為，以切身行動承擔社會責任。

滙豐與清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心公布的《2023中國家族財富管理—穿越不確定性：傳承浪潮與家族信託調查研究》，從跨代傳承、企業管治、家族管治及公益慈善等多角度出發，總結並剖析中國內地超高淨值群體跨代傳承的需求以及對傳承工具的應用。