【高盛推介】騰訊爭持340元 資金積極吸納好倉
2023年05月04日 14:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股(00700)周三(3日)失守340港元水平，跌約1.9%，周四(4日)早段高見343.6元後升幅收窄，現時再度倒跌，報338.6元，跌約0.2%。騰訊將於本月中公布今年首季業績，有券商料收入將按年增長7%，非國際財務準則純利按年增長26%，並料騰訊今年可實現營收和盈利加速增長。該行維持對騰訊「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(2日)及本周三共錄得約2,470萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意輕微價外騰訊購(14212)。中年期選擇可留意低街貨騰訊購(13871)。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(16424)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68723)，遠牛選擇可留意騰訊牛(68934)，與現價有約20及40元收回距離。
騰訊購(14212)，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿11.3倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購(13871)，行使價420.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.2倍，中年期、低街貨。
騰訊購(16424)，行使價361元，2023年7月28日到期，實際槓桿9倍，貼價、高敏感度。
騰訊牛(68723)，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率15倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(68934)，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿的騰訊沽(12198)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(61141)，遠熊選擇可留意騰訊熊(60842)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.1倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿。
騰訊熊(61141)，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊(60842)，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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