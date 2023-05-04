中原按揭：聯儲暗示加息周期完結　港P料近見頂

美國聯儲局加息0.25厘，並在議息聲明刪去有關暗示進一步加息的措辭，意味聯儲局加息期完結。中原按揭董事總經理王美鳳指出，為應對美國當地高通脹率問題，美國於去年3月起在不足14個月加息10次及累計加幅達5厘，以加快步伐達致預期息率見頂水平，相信加息期已完結，息率將橫行一段時間以便觀察滯後影響及壓低通脹率之成效。

港息方面，王美鳳指出，滙豐銀行宣布上調最優惠利率(P)0.125厘至5.75%，加幅少於美息，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息調整至主要為3.5%水平。她指出，近日拆息在銀行體系結餘減少及息率正常化過程下回升，周四(4日)1個月港元拆息回升至3.63%，高於加息前之市場按息3.375%，反映有上調最優惠利率P之需要。基於美國加息周期料已見頂，本港最優惠利率P的加息周期很大機會已接近完結。至於銀行同業拆息，由於是次港息跟隨美息周期上升步伐較緩慢，現時港元拆息仍明顯低於美息超過1厘，不排除在息率正常化過程下仍會追回升幅；若拆息稍後明顯上升至逾4厘拉近與美息差幅，不排除本港按息仍有上調壓力。

對市場影響方面，王美鳳指出，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘而港P累計加幅僅0.75厘，以往當美國聯邦基金利率上調至現時5厘至5.25厘，本港最優惠利率P已升至8厘水平，而現時最優惠利率P仍處5.75%水平；是次P上調0.125%對於供樓人士的供樓負擔影響亦輕微，每100萬月供增加約70元，基於加息幅度溫和，市場普遍預期息率已近見頂，加上近月銀行下調新造按息及提高現金回贈亦有助抵銷息率上升之影響，預期是次加息對樓市不會構成實質影響。今年樓市受惠多個利好因素已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復，市場已預期今年加息見頂並已撇取息率疑慮因素。