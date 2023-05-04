道指期貨微升 油價彈1%
2023年05月04日 16:16
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美匯指數報101.32；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.9193；美元兌日圓報134.72；歐元處1.1055；英鎊報1.2564。金價報2,034.26美元。油價反彈逾1%，布油報73.15美元，紐油處69.18美元。比特幣升1.84%至29,036美元。道指期貨升1點。
焦點數據：
17:00 歐元區3月生產者物價指數
19:30 美國4月Challenger裁員人數
20:15 歐洲央行存款授信額度利率
20:15 歐元區官方指標利率
20:30 美國第一季非農業生產力
20:30 美國3月貿易收支
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 加拿大3月國際商品貿易
●憧憬美國加息進入尾聲，加上北水重臨帶動大市氣氛，港股反彈再挑戰兩萬點大關。恒生指數低開3點後隨即轉升，大部分時間於19,900點樓上徘徊，高見19,979點；收報19,948點，升249點或1.26%。https://bit.ly/3VyoBNL
-百威亞太首季純利按年跌1.6%。
●內地A股復市個別發展，其中滬綜指報3,350點，升27點或0.82%，成交金額5,504.95億元人民幣。
香港息口：
●余偉文：港拆息仍有上升空間，銀行體系存款總額平穩。
●金管局上調貼現窗基本利率至5.5厘。
●金管局承接46.7億港元沽盤，銀行體系結餘將降至445億。
●滙豐銀行加息0.125厘，港元最優惠利率上調至5.75厘。
●渣打調高港元最優惠貸款利率0.125厘。
●中銀香港下周一上調最優惠利率至5.75厘。
央行動向：
●卡塔爾央行加息0.25厘。
●挪威央行加息0.25厘 符合預期。
●巴西央行維持利率13.75厘不變 企6年高位。
●澳門上調基本利率0.25厘。
香港經濟：
●香港4月PMI降至52.4 連續兩個月回落。
●積金評級：4月強積金人均蝕1600元。
內地經濟：
●內地4月財新製造業PMI跌至49.5，遜預期。
企業消息：
●艾肯旗艦股價再插20%，富豪榜排名跌出前一百。
●台積電擬在德國合資建首家晶片廠，投資額近百億歐元。
美國經濟及銀行業危機：
●白宮：債務違約恐導致830萬人失業，股市暴瀉45%。
●新債王：經濟衰退機會升，料聯儲局停加息。
●阿克曼警告：美國地區銀行系統面臨風險。
●未爆完？傳美地區銀行PacWest擬賣盤，股價瀉5成。