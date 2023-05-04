道指期貨微升　油價彈1%

2023年05月04日 16:16
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    美匯指數報101.32；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.9193；美元兌日圓報134.72；歐元處1.1055；英鎊報1.2564。金價報2,034.26美元。油價反彈逾1%，布油報73.15美元，紐油處69.18美元。比特幣升1.84%至29,036美元。道指期貨升1點。
    焦點數據：
    17:00 歐元區3月生產者物價指數
    19:30 美國4月Challenger裁員人數
    20:15 歐洲央行存款授信額度利率
    20:15 歐元區官方指標利率
    20:30 美國第一季非農業生產力
    20:30 美國3月貿易收支
    20:30 美國申領失業救濟人數
    20:30 加拿大3月國際商品貿易
    ●憧憬美國加息進入尾聲，加上北水重臨帶動大市氣氛，港股反彈再挑戰兩萬點大關。恒生指數低開3點後隨即轉升，大部分時間於19,900點樓上徘徊，高見19,979點；收報19,948點，升249點或1.26%。https://bit.ly/3VyoBNL
    -百威亞太首季純利按年跌1.6%。
    ●內地A股復市個別發展，其中滬綜指報3,350點，升27點或0.82%，成交金額5,504.95億元人民幣。
    https://bit.ly/3nsabCe
    香港息口：
    ●余偉文：港拆息仍有上升空間，銀行體系存款總額平穩。
    ●金管局上調貼現窗基本利率至5.5厘。
    ●金管局承接46.7億港元沽盤，銀行體系結餘將降至445億。
    ●滙豐銀行加息0.125厘，港元最優惠利率上調至5.75厘。
    ●渣打調高港元最優惠貸款利率0.125厘。
    ●中銀香港下周一上調最優惠利率至5.75厘。
    央行動向：
    ●卡塔爾央行加息0.25厘。
    ●挪威央行加息0.25厘　符合預期。
    ●巴西央行維持利率13.75厘不變　企6年高位。
    ●澳門上調基本利率0.25厘。
    香港經濟：
    ●香港4月PMI降至52.4　連續兩個月回落。
    ●積金評級：4月強積金人均蝕1600元。
    內地經濟：
    ●內地4月財新製造業PMI跌至49.5，遜預期。
    企業消息：
    ●艾肯旗艦股價再插20%，富豪榜排名跌出前一百。
    ●台積電擬在德國合資建首家晶片廠，投資額近百億歐元。
    美國經濟及銀行業危機：
    ●白宮：債務違約恐導致830萬人失業，股市暴瀉45%。
    ●新債王：經濟衰退機會升，料聯儲局停加息。
    ●阿克曼警告：美國地區銀行系統面臨風險。
    ●未爆完？傳美地區銀行PacWest擬賣盤，股價瀉5成。