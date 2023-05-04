AlipayHK本港合作商戶五一假期首3日生意額飆近倍

AlipayHK公布，五一假期首3日，本港合作商戶生意額較去年同期飆升近1倍，其中電子產品、珠寶、服飾及餐飲行業升幅最為明顯。

本港電子消費券派發後迎來首個假期。截至5月1日，近25萬AlipayHK用戶用完首期消費券，過百萬張優惠券被領取，折扣優惠總值近5,000萬港元。

港人外遊內地和澳門依然是首選，內地幾乎所有城市門店和澳門近9成商戶都能使用AlipayHK付款，愈來愈多用戶喜歡用AlipayHK灣區遊，五一假期跨境交易筆數比上周同期增近5成。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK一直致力拓展不同商戶，方便本地用戶及吸引更多遊客來香港可以一部手機通行，同時促進本地經濟增長。AlipayHK仍繼續與不同商戶、公共交通營辦商洽談合作，期望達至全覆蓋，實現一App搞掂。

五一小長假內地遊客南下，港人亦北上旅遊。AlipayHK自2019年拓展內地跨境服務至今，廣東省一直是港人北上最愛目的地，五一假期最多港人前往深圳，其次為廣州和珠海。內地和澳門跨境交易筆數亦比上週同期增近5成，顯示港人愈來愈多慣用AlipayHK遊內地和澳門。而在內地，假期道路堵塞情況嚴重，港人更願意在in-app提前訂購高鐵票、選擇到內地搭乘公共交通工具如深圳地鐵、廣州、中山和佛山公共巴士等安排行程出行，數據顯示，跨境乘車碼使用次數較上周同期升近7成。