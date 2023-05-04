【產經直播】美加息接近尾聲？環球股市趨明朗？

聯儲局一如預期加息0.25厘，已是連續第10次加息，會後聲明還刪掉了繼續加息的措詞，市場猜測此後有機會停止加息，但聯儲局主席鮑威爾會後認為，通脹高企不宜減息，拖累隔晚美股波動，聯儲局息口步伐仍有懸念？美股前景？

北水周四(4日)重臨，港股低開3點後，隨即反彈，但中國4月財新製造業PMI遜預期，恒指仍受制兩萬關，收市報19,948點，升249點。美國符預期加息，北水重臨，港股走勢趨明朗？好友、淡友幾時先出手？

市場擔心美國出現經濟衰退，打擊石油需求，國際油價繼續受壓，隔晚紐約期油失守每桶70美元關口，油價已經見頂？相反金價再創兩周新高，高見2,037美元，帶動金礦股節節上升，油股同金礦股點揀好？

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