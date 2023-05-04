微信支付：五一長假零售消費較2019年增逾2倍

微信支付公布「五一」數據，該數據時段爲4月29日0時至5月2日24時(除特殊說明外)。期內的中國微信支付，對比2019年五一，2023年五一假期旅遊消費相關行業日均消費金額增幅如下，零售行業增長212%，交通行業增長198%，餐飲行業增長187%，酒旅(包括景區、酒店、旅遊平台消費)增長93%。

跨境支付方面，相比2019年同期，今年五一期間微信支付境外日均線下消費筆數增88%，日均線下消費金額增長75%。以地區劃分，日本五一期間日均線下消費筆數相比2019年同期漲幅最大，爲141%。中國香港及澳門地區則在日均線下消費金額上增長最多，爲137%，日均線下消費筆數增長118%。

該企又指，今年五一假期，旅遊需求集中釋放，國內文旅消費呈現井噴式爆發。5月4日，微信發布2023五一遊玩井噴數據報告，五一期間全國零售、餐飲、酒旅、交通等行業日均消費實現93至212%的大幅增長。外出的熱情也讓微信運動「萬步青年」數量刷新歷史記錄，微信運動日均總步數超過3萬億步，每天比今年春節多走8,810億步。

至於境外方面，根據微信支付境外消費數據顯示，五一假期熱門境外目的地依次爲中國香港、中國澳門、日本、泰國、韓國和新加坡。