尚渤投管：加息可能性未被排除　經濟數據續左右市場

美國聯儲局再次加息0.25厘，符合市場預期，議息聲明刪去暗示進一步加息的措辭。環球資產管理公司尚渤投資管理投資組合經理Christian Hoffmann表示，聯儲局並無作出任何承諾，以便當局日後可以最大限度作出選擇，發揮政策作用應對日益混亂的經濟形勢。不出所料，聯儲局將繼續依賴數據制定政策去向，並將關注周五(5日)的非農就業數據。同時預計在加息的可能性未被排除下，市場將繼續受經濟數據公布影響而有所波動。

他指出，聯儲局繼續暗示不會降息，而市場則期待在未來12個月內大幅降息，認為市場與聯儲局的分歧仍然存在，並以「分道揚鑣」形容現況。鑑於聯儲局成員間的講話愈見矛盾不一，部分分歧仍未浮面，而當局要在已改善但仍持續的通脹表現，及強勁勞動力與一系列已亮紅燈的經濟數據中，找到適切的政策變得甚具困難。

他提到，在聯儲局主席鮑威爾發出聲明後，市場開局平靜，固定收益和股票市場表現基本上維持不變，認為對聯儲局來說是成功的。鮑威爾在聲明一開始便致力增強市場對銀行體系的信心，亦重申了聯儲局的使命和因而引申的政策行動，並未向市場發布新的訊息或方向。

鮑威爾表示有迹象表明勞動力市場正在變得更加平衡，但需求仍大大超過供應，通脹仍遠高於聯儲局2%的目標。Hoffmann卻不認為鮑威爾有對容忍通脹率達3%的問題作出明確回應，但鮑威爾暗示了一個令人不安的事實，即在某個時候，聯儲局為了平衡就業和經濟穩定目標，可能不得不平衡高於預期的通脹。