Hash Blockchain Ltd.與恒雲科技簽合作備忘錄以探索商機

本港持牌虛擬資產交易平台HashKey PRO母企Hash Blockchain Ltd.與恒雲科技簽署合作備忘錄，將會在商業和技術、產品開發和市場營銷等方面合作，並將探索與虛擬資產及其他服務相關的互惠商機。

Hash Blockchain Ltd.行政總裁仲梓敏(Colin Zhong)相信，與合適機構建立合作夥伴關係，可以有效推動香港虛擬資產市場及相關業務領域發展，而與恒雲科技的合作，可以匯聚雙方的專業知識、資源和網絡，創造新市場機會，並推動創新，以實現虛擬資產市場的巨大潛力。

恒云科技有限公司的副總裁吳志光表示，開拓虛擬資產市場，讓金融市場有更新、更好的發展動力，並服務好日益國際化的投資者。公司期望通過這次的合作，提升券商市場服務，並創造更多市場機會。

據合作備忘錄，雙方將研究開發創新產品和服務，以持牌證券及金融產品經紀商為目標用戶，並會探討推廣新產品、其他針對目標市場的合作計劃，以推動產品與服務的普及應用。另外，HashKey PRO虛擬資產交易平台按原有時間表、於2023年第二季推出。